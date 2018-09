Gợi ý mua sắm smartphone mùa Tết

Bạn muốn làm mới mình bằng một chú 'dế' bóng bẩy nhưng còn băn khoăn. Những gợi ý theo phân khúc giá dưới đây sẽ giúp bạn.

Smartphone cao cấp

Cuối năm 2014 là thời điểm hàng loạt sản phẩm như iPhone 6/6Plus, Galaxy Note 4, Sony Xperia Z3/Z3 Compact, HTC Desire Eye ra đời. Galaxy Note Edge được bán ra thị trường đầu năm 2015. Đây là những lựa chọn bạn có thể ưu tiên trong việc cân nhắc với tầm giá trên 12 triệu đồng.

Cụ thể, Galaxy Note 4 đang có giá 17,99 triệu đồng, tặng kèm phiếu mua hàng 800.000 đồng. Với chương trình khuyến mại “Tết sum vầy - Quà tặng ngay” diễn ra từ 1/2 đến 28/2, khách hàng của thegioididong.com sẽ được tham gia vòng quay may mắn để rước siêu phẩm Galaxy Note 4 với mức giá chỉ từ 17,79 đến 17,39 triệu đồng. Xperia Z3 có giá niêm yết 15,99 triệu đồng cũng được giảm từ 300.000 đến 600.000 đồng theo vòng quay; HTC Desire Eye giá niêm yết 12,49 triệu đồng; iPhone 6/6 Plus phiên bản 16GB có giá lần lượt 17,79 triệu đồng và 20,39 triệu đồng đều được giảm từ 100.000 đến 300.000 đồng theo vòng quay. Galaxy Note Edge chỉ được bán tại thegioididong.com với giá 20,99 triệu đồng, tặng kèm gói bảo hiểm lên đến 20,99 triệu đồng.

Một số dòng smartphone nổi bật khác có giá từ 6 đến 12 triệu đồng có thể tham khảo như: HTC Desire 820S giá niêm yết 7,79 triệu đồng; bộ đôi Samsung A3/A5 giá lần lượt 6,99 triệu đồng và 8,99 triệu đồng; Sony Xperia M2 Aqua/ Z Ultra giá lần lượt 7,49 triệu đồng và 7,99 triệu đồng; Oppo R5 giá 10 triệu đồng. Những sản phẩm này đều nằm trong danh sách giảm trực tiếp 100.000 - 900.000 đồng theo vòng quay.

Smartphone tầm trung: phân khúc 3 - 6 triệu đồng

Đây hiện là phân khúc sôi động, đa dạng các mẫu mã smartphone phù hợp với số đông khách hàng. Dù là fan của bất kỳ thương hiệu nào, bạn cũng có nhiều sự lựa chọn tại phân khúc này. Nếu ưa chuộng sự bền bỉ của Sony, chuyên gia Selfie Xperia C3 sẽ là model khó bỏ qua. Đặc biệt, với mức giá giảm 1 triệu đồng, sản phẩm này chỉ còn 5,99 triệu đồng và trở thành smartphone chủ lực trong phân khúc tầm trung của Sony. Bên cạnh đó, Sony còn hai đại diện Xperia M2 với mức giá thấp hơn 1 triệu so với Xperia C3 và Xperia E3, giá chỉ 3,99 triệu đồng.

Nếu ưa thích những bức ảnh chụp lung linh của Oppo, bạn có thể tham khảo Oppo Neo 3 và Find 5 Mini với giá lần lượt 3,49 triệu đồng và 4,99 triệu đồng. Gợi ý cho các bạn trẻ ưa chuộng hệ điều hành Window Phone là hai model Lumia 535 (3,49 triệu đồng) và Lumia 730 (4,99 triệu đồng) với thiết kế trẻ trung, màu sắc nổi bật và mức giá tốt so với cấu hình máy. Nếu thích những chiếc bút cảm ứng trên màn hình điện thoại, LG G3 Stylus (5,49 triệu đồng) là lựa chọn thích hợp cho những bạn có túi tiền vừa phải. Phân khúc này không thể không kể đến Galaxy Core Prime và Grand Prime, 2 sản phẩm bán chạy nhất tại hệ thống thegioididong.com trong tháng 12 qua. Không chỉ những model kể trên, khách hàng mua smartphone bất kỳ thuộc phân khúc từ 3 đến 6 triệu đồng đều được giảm từ 30.000 đến 600.000 đồng trên một sản phẩm theo vòng quay may mắn.

Smartphone dưới 3 triệu đồng

Chỉ từ một triệu đồng, bạn đã có được smartphone với đầy đủ tính năng cho nhu cầu sử dụng phổ thông. Q-Smart QS08 là smartphone giá mềm, mức niêm yết chỉ 990.000 đồng và mức giá bán ra sau ưu đãi quay vòng quay chỉ còn 970.000 - 890.000 đồng. Nằm trong top 5 những smartphone bán chạy nhất tháng 1, Asus Zenfone 4 hấp dẫn người dùng bởi mức giá chỉ 1,89 triệu đồng cho một smartphone 4.5 inch, màn hình lớn, camera có độ phân giải cao và dung lượng pin được cải thiện đáng kể so với phiên bản trước đó. Ngoài ra, 2 chiếc smartphone của Microsoft, Lumia 530 và 630 với giá lần lượt 1,99 triệu đồng; 2,99 triệu đồng và 2 smartphone của Samsung, Galaxy V/Trend Plus có giá 1,99 triệu đồng; 2,39 triệu đồng cũng là những sản phẩm cho người dùng tâm lý an tâm và tin tưởng khi mua sắm. Ở phân khúc này, tất cả smartphone sẽ được áp vòng quay giảm từ 20.000 đến 200.000 đồng, tùy model bên cạnh những giải thưởng lớn từ các nhãn hàng.

Thông tin chi tiết, truy cập website www.thegioididong.com hoặc gọi tổng đài tư vấn miễn phí 18001060.

(Nguồn: Thegioididong.com)