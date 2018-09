Gợi ý chọn quà tặng Valentine theo tính cách

Nhân dịp Valentine 2017, hãy tham dự cuộc thi online “Chia sẻ giây phút yêu thương” được tổ chức từ ngày 26/12/2016 đến ngày 20/1/2017 với nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các cặp đôi thực hiện clip chia sẻ những khoảnh khắc yêu thương, lãng mạn gửi về Fanpage ban tổ chức là Tình yêu mộng mơ. Chương trình gồm 10 giải do ban tổ chức bình chọn, mỗi giải gồm một voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm dành cho hai người tại TTC Hotel Premium Đà Lạt, một voucher sử dụng sản phẩm nước dừa Cocoxim trong một năm, một cặp vé khứ hồi trong nước để tham dự sự kiện “Snow Valentine - Nơi mình thuộc về nhau” tại khu du dịch TTC - Thung lũng Tình yêu, thành phố Đà Lạt vào ngày 11/2, một cặp vé vào cổng miễn phí khu du lịch TTC, đăng ký tham gia hoạt động “Cầu hôn trong mơ” tại sân khấu được trang trí hoành tráng cho ngày lễ tình nhân. Ngoài ra, chương trình còn có 3 giải thưởng cộng thêm do khán giả bình chọn: Trong 10 cặp đôi đạt giải, 3 cặp đôi có điểm do khán giả bình chọn cao nhất sẽ được nhận thêm giải thưởng tiền mặt. Giải nhất trị giá 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng, giải ba 1 triệu đồng. Tìm hiểu thêm thể lệ và cách thức tham gia tại đây. Đặc biệt, bạn nên dành thời gian truy cập thường xuyên Fanpage của ban tổ chức Tình yêu mộng mơ để tham gia các mini game thú vị và có cơ hội nhận những voucher nghỉ dưỡng tại các resort, khách sạn 3 sao và 4 sao.