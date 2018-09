Gõ 'tap tap' - hành động yêu thương đầy ý nghĩa

Hành động này bắt nguồn từ một cảnh quay trong phim 'Tuổi thanh xuân' (phần 2). Không đơn thuần là cử chỉ gõ mũ, 'tap tap' còn hàm chứa nhiều ý nghĩa về tình yêu, sự quan tâm.

Trong tập 9 "Tuổi thanh xuân", nam chính Junsu (Kang Tae Oh thủ vai) đã có hành động gõ "tap tap" vào chiếc mũ mà Linh (Nhã Phương) đội. Ở tập 10, khi nhớ lại cảnh Junsu gõ mũ cho mình, Linh cũng đã tự "tap tap" và mỉm cười.

Nhã Phương nhớ lại cảnh Junsu gõ mũ cho mình.

Bộ phim tiếp tục diễn biến với việc Junsu quay lại Đà Nẵng sau thời gian điều trị bệnh tại Mỹ. Anh bị mất trí và chưa thể nhớ Linh là ai. Dù vậy, khi phát hiện xe máy của Linh có dấu hiệu không an toàn, Junsu đã giúp cô xử lý nhanh chóng.

Trong lúc Linh chuẩn bị đi xa, với sự quan tâm chân thành và mong muốn cô lái xe an toàn, Junsu đã dùng tay gõ "tap tap" vào mũ bảo hiểm của Linh. Hành động nhỏ bé này thay cho những lời nói, thể hiện sự quan tâm tới đối phương, với ý nghĩa "mọi thứ đã an toàn rồi, lái xe an toàn nhé". "Tap tap" thường được sử dụng giữa các cặp đôi hay những người bạn thân thiết. Dù chưa nhớ ra Linh là ai nhưng hành động này của Junsu cũng cho thấy mối liên hệ đặc biệt giữa hai người.

Nhiều bạn trẻ cũng có cử chỉ "tap tap" dành cho người mình yêu thương.

Không chỉ xuất hiện trong phim, ngay ở ngoài đời, nhiều cặp đôi và các bạn trẻ cũng có hành động gõ mũ "tap tap" dành cho nhau. Mọi người cho rằng, điều này giống như lời chào tạm biệt ý nghĩa và giàu tình cảm.

(Nguồn: Kixx)