Giúp trẻ học tiếng Anh dễ dàng

Cách học ngôn ngữ thứ hai hiệu quả và tự nhiên giống như trẻ học ngôn ngữ mẹ đẻ.

Đó là khi trẻ em học ngoại ngữ mà không nhận thức được rằng mình đang học chúng. Các em nhỏ có khả năng bắt chước cách phát âm và tự mình tìm ra quy tắc. Những người học tiếng Anh bài bản qua những cuốn sách ngữ pháp, học giao tiếp khi đã nhiều tuổi sẽ cảm thấy khó khăn. Khả năng này của trẻ nhỏ sẽ dần mất đi theo năm tháng nếu không được rèn giũa. Bởi vậy, đầu tư cho trẻ học tiếng Anh từ khi còn nhỏ sẽ mang lại hiệu quả hơn nhiều so với khi chúng lớn. Việc đào tạo tiếng Anh cho trẻ em sẽ trở nên khó khăn hơn nếu không có phương pháp giảng dạy phù hợp, giúp kích thích phát triển những tố chất bẩm sinh. Thấu hiểu được những vấn đề đó, AMA đã nghiên cứu và phát triển mô hình học tiếng Anh chủ động Active Learning for Kids - Teens (AL Kids – Teens), với triết lý giáo dục:“I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.” (Tôi nghe rồi quên. Tôi nhìn rồi nhớ. Tôi làm và tôi hiểu - Khổng Tử).

Mô hình đã được chứng minh mang lại những hiệu quả trong việc học tiếng Anh của trẻ, với những điểm khác biệt cơ bản.

Các em được luyện tập hàng ngày: học tiếng Anh cũng như leo dốc, các em cần có môi trường và cơ hội để sử dụng thường xuyên. AL Kids - Teens đã tạo ra được môi trường cho học viên sử dụng, luyện tập hàng ngày một cách hứng thú ngay cả khi ở nhà. Phụ huynh dù có biết tiếng Anh hay không cũng có thể giúp con luyện tập và sử dụng tiếng Anh thông qua các hoạt động nghe, nói, đọc, viết của chương trình Raz-kids.

Học viên sẽ tiếp thu các môn bằng tiếng Anh: toán, khoa học, vật lý tưởng như trừu tượng và khó hiểu sẽ được diễn giải một cách trực quan, sinh động và đơn giản tạo nên hứng thú học tập, khám phá cho các em. Đặc biệt, tất cả nội dung đó đều được giảng dạy bằng tiếng Anh tại AL Kids - Teens. Các em học sinh sẽ hứng thú, hiểu bài, tự tin trong việc tư duy và thể hiện chúng bằng tiếng Anh.

Học tiếng Anh với giáo cụ trực quan sinh động.

Với mô hình học chủ động, các em học sinh có thể đến lớp học theo các khung giờ linh động, tùy theo lịch học tập và sinh hoạt của mình trong tuần. Học viên không bao giờ phải bỏ bất cứ giờ học nào vì luôn có thể học bù vào thời gian phù hợp.

Trong các lớp học tiếng Anh theo mô hình truyền thống, các em học nhanh sẽ phải chờ bạn chậm hơn và ngược lại, các em học chậm sẽ thấy khó khăn, áp lực để theo kịp các bạn khá hơn. Với mô hình Active Learning, học viên sẽ được học theo đúng tốc độ và khả năng tự nhiên của mình.

Tại AL Kids - Teens, các giáo viên là những người bạn có nhiệm vụ hướng dẫn các em tự tìm hiểu, khám phá các tiềm năng của bản thân. Thay vì ngồi cách xa trên bục giảng, giáo viên của AMA sẽ ngồi cùng với học sinh, thảo luận với và giúp đỡ các em khi khó khăn. Với phương pháp này, học viên nhút nhát luôn có cơ hội và có thể tự tin giao tiếp.

Luyện phát âm chuẩn một thầy một trò.

Tại AMA, giáo viên luôn chú trọng nuôi dưỡng và phát triển những tiềm năng, tư duy của từng học viên. Thông qua mô hình học tiếng Anh chủ động Active Learning, AMA cam kết không chỉ mang lại những kiến thức về tiếng Anh mà còn giúp các em sử dụng tiếng Anh để nâng cao kỹ năng sống cũng như kết nối thế giới xung quanh.

Mừng học viên thứ 500.000 của hệ thống AMA, ghi dấu một thời điểm quan trọng trong chặng đường phát triển, và mang tới những giá trị ngày một tốt hơn cho học viên, trung tâm gửi tặng học bổng 35% học phí đến tất cả các học viên, chương trình áp dụng đến hết ngày 31/10 cho tất cả các khóa học.

