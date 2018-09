Giải pháp điều trị mụn cho nam giới

Buổi giao lưu trực tuyến được thực hiện bởi nhãn hàng Oxy - Công ty Rohto-Mentholatum đã giải đáp hơn 400 câu hỏi về vấn đề trị mụn cho phái mạnh.

Trong suốt 2 giờ, bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng - Phó chủ tịch Hội da liễu TP HCM và dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thu - đại diện công ty Rohto-Mentholatum Việt Nam đã giải đáp, bổ sung kiến thức chăm sóc da cho nam giới.

- Có phải thể trạng người nóng khiến người dễ nổi mụn phải không ạ? Em vệ sinh sạch sẽ nhưng sao mặt vẫn hay nổi mụn? (Thảo Dương - 30 tuổi, quận 4)

- Bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng, phó chủ tịch Hội da liễu TP HCM: Mụn hình thành do ba nguyên nhân: tăng cường sự hoạt động của chất nội tiết Androgen làm cho da bị nhờn; sự bít kín của chất sừng ở lỗ chân lông bài tiết chất bã; nhiễm vi trùng P. acnes. Những thức ăn gây nóng như những chất ngọt: chè, bánh kẹo, sầu riêng, xoài... là yếu tố gây nổi mụn, chứ không có yếu tố nóng trong người làm da nổi mụn. Do đó ngoài việc giữ gìn da sạch sẽ cần hạn chế những chất ngọt, sữa bò ở một số người, không thức khuya, tránh stress kéo dài, không sờ tay lên chỗ mụn, sử dụng thuốc bôi trị mụn theo hướng dẫn của dược sĩ hay bác sĩ.

- Da em bị mụn bọc lớn đã 2 năm nay nhưng không hết. Em vừa được bạn bè giới thiệu sản phẩm Oxy 10. Xin chuyên gia cho em biết rõ hơn về công dụng của sản phẩm? (Văn Nhân, 30 tuổi, Đà Lạt).

- Dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thu, đại diện công ty Rohto-Mentholatum Việt Nam: Các yếu tố gây mụn: tăng tiết chất nhờn của tuyến bã, miệng ống tuyến bã bị bịt kín bởi chất sừng, nhiễm vi trùng P.acnes, thuốc trị mụn OXY 10 chứa 10% Benzyol Peroxide. Trong đó, Benzyol Peroxide là thành phần điều trị mụn đựợc chứng nhận hiệu quả, làm giảm chất nhờn, sự bít kín của miệng tuyến bã, diệt vi trùng P.acnes - gây mụn bọc, sưng đỏ.

- Tôi có 2 con trai đến tuổi dậy thì, hiện nay tình trạng da mặt hay bị mụn trứng cá, mong bác sĩ Hoàng tư vấn cho tôi liệu pháp điều trị an toàn và sử dụng những sản phẩm dưỡng da nào thích hợp nhất. (Minh Hiền, 42 tuổi, TP HCM).

- Bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng: Mụn trứng cá là bệnh thường gặp và khởi phát ở tuổi dậy thì. Do nguyên nhân sau đây: chất Androgen được tạo ra nhiều từ dịch hoàn của phái nam, hoặc buồng trứng của phái nữ. Chất Androgen làm cho tuyến bã ở da phình to và tăng cường hoạt động bài tiết chất bã; chất sừng được tạo ra nhiều làm bít kín miệng ống bài tiết chất bã. Hai nguyên nhân này làm phát sinh mụn đầu trắng, mụn đầu đen. Ngoài ra, còn nguyên nhân do nhiễm trùng thường gặp P.acnes, làm mụn bị viêm đỏ. Bạn nên khuyên con trai giữ gìn da sạch sẽ bằng cách sử dụng dung dịch rửa mặt thích hợp, hạn chế chất ngọt, không dùng tay sờ lên chỗ mụn, hạn chế thức khuya và có thể chấm bôi thuốc trị mụn Oxy 5 lên chỗ mụn vào mỗi đêm.

- Da em bị dầu nhiều và thường xuyên nổi mụn bọc, xin tư vấn giúp? (Bảo Huy, 22 tuổi, Mỹ)

- Dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thu: Da nhờn là yếu tố di truyền, không thể thay đổi được. Tuy nhiên, bạn có thể hạn chế tình trạng này với sản phẩm rửa mặt kiểm soát nhờn. Đối với những nốt mụn bọc, bạn cần sử dụng thuốc điều trị có thành phần phù hợp. Một số thành phần bạn có thể tham khảo như: Benzoyl Peroxide - tác dụng diệt khuẩn, tiêu sừng; Sulfur - giảm bã nhờn, mềm lớp sừng; Resorcin - diệt khuẩn, giảm viêm... Sự kết hợp với kháng sinh cũng là một biện pháp tốt trong trường hợp mụn viêm nhiễm nặng, tuy nhiên cần được sự chỉ định của bác sĩ.

- Dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thu: Mọi người khuyên em chỉ cần rửa mặt bằng nước thật sạch, hàng ngày rửa nhiều lần sẽ không bị mụn. Điều này có đúng không, tại sao? (Gia Bảo, 24 tuổi, Vũng Tàu)

- Chỉ rửa mặt bằng nước không thể sạch hẳn nhờn, bụi bẩn, tế bào chết tích tụ, đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra mụn. Vì vậy, em cần kết hợp sử dụng sản phẩm rửa mặt có chứa thành phần kháng khuẩn mụn, kiểm soát nhờn 2 lần mỗi ngày (sáng và tối). Em có thể tham khảo các sản phẩm rửa mặt của Oxy như kem rửa mặt Oxy Perfect Wash.

- Da mặt em thỉnh thoảng bị mụn trứng cá, có một người bạn giới thiệu bôi kem pha chế có bán tại shop mỹ phẩm, em có dùng thử và thấy mụn hết nhanh, da sáng mịn rõ, nhưng không dùng nữa thì mụn lại lên. Xin bác sĩ cho lời khuyên? (Hoàng Thạch, 20 tuổi, quận 7)

- Bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng: Em không nên sử dụng kem bôi trị mụn không rõ nguồn gốc. Kem có tác dụng nhanh vì có chứa chất corticoid. Kem có chất này làm giảm mụn, giúp da đẹp nhanh một cách giả tạo nhưng sau đó làm mụn tái phát nhiều hơn, da bị đỏ ngứa rất khó chịu. Em nên đến bác sĩ da liễu để được thăm khám và giải quyết.

Mụn khiến làn da dễ bị tổn thương, gây mất thẩm mỹ và kém tự tin khi giao tiếp. Oxy 5 & Oxy 10 chứa Benzoyl Peroxide giúp diệt trừ khuẩn mụn trứng cá và mụn bọc, mang lại làn da sạch, khỏe. Thành phần hoạt chất: Oxy 5 - Benzoyl Peroxide 5% kl/kl/OXY 10 - Benzoyl Peroxide 10% kl/kl. Chỉ định: điều trị mụn bọc và mụn trứng cá. Chống chỉ định: mẫn cảm với Benzoyl Peroxide.

Chỉ dẫn: Chỉ dùng ngoài da. Lắc kỹ thuốc trước khi sử dụng. Rửa sạch và lau khô vùng da cần chữa trị. Chấm Oxy lotion lên các đốm mụn. Bôi nhẹ nhàng trên vùng da nhờn có mụn ở mặt, cổ hoặc bất kỳ chỗ nào trên cơ thể có mụn trứng cá hoặc mụn bọc. Bôi thuốc ngày một lần lúc bắt đầu, sau đó, ngày 2 lần hoặc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Thận trọng: Nên thử sản phẩm trước khi dùng với làn da nhạy cảm. Nếu da có biểu hiện ngứa, đỏ, nóng, sưng, rát, ngưng sử dụng hoặc xin chỉ dẫn bác sĩ. Tránh để thuốc chạm vào mắt, môi, miệng. Để thuốc xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

