fcuk tổ chức chương trình nghệ thuật hoà tấu hiện đại

Màn trình diễn nghệ thuật do fcuk tổ chức thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt tại nhà thờ Đức Bà. Giai điệu của nhưng bản hit đương đại như Titanium, Love Me Like You Do được các nghệ sĩ đến từ nhạc viện TP HCM làm mới bằng nhạc cụ cổ điển. Sự sáng tạo này cũng là thông điệp của thương hiệu thời trang fcuk - kết hợp tinh tế giữa nét đẹp cổ điển cùng sự phá cách mang hơi thở hiện đại.