Dwayne Johnson - diễn viên lương cao nhì thế giới từng 13 lần bị đuổi khỏi nhà

Hai lần trầm cảm vì chứng kiến mẹ tự tử và lỡ nghiệp cầu thủ, Johnson chinh phạt sàn đấu vật, trở thành sao Hollywood.

Với thu nhập tổng cộng 65 triệu USD năm 2017, Dwayne Johnson đứng thứ hai trong danh sách diễn viên lĩnh lương cao nhất hành tinh. Ngôi sao 46 tuổi đang thực hiện những cảnh quay cho dự án phim Disney mới nhất Jungle Cruise tại quê nhà Hawaii, nơi anh trải qua tuổi thơ không mấy êm đềm.

Johnson chia sẻ trên CNBC: "Nhiều người biết rằng tôi lớn lên khốn khó cùng gia đình tại Hawaii này, xoay xở đủ kiểu để trả tiền nhà và sống sót". Thậm chí, The Rock, nghệ danh của Johnson, nửa đùa nửa thật: "Cuộc sống hiện tại chưa bao giờ tôi dám mơ. Ước mơ của tôi từng là: không còn bị đuổi ra khỏi nhà".

Nam diễn viên kể rằng gia đình anh thiếu tiền nhà hàng tuần và cứ đến hạn không trả là "lên đường".

Nhà vô địch vật biểu diễn với 17 danh hiệu từng không hứng thú với võ đài. Ảnh: Sportskeeda.

Thuở nhỏ, Johnson không lạ với cảnh tượng cha mẹ trầy trật để trang trải từng thứ cơ bản. Xe họ bị thu hồi do nợ nần và còn không đủ tiền thuê căn hộ một phòng ngủ. Điều gì phải đến cuối cùng cũng diễn ra, họ rời hòn đảo quê hương trong bất lực.

Thiếu niên Johnson bắt đầu gây gổ, gia nhập băng đảng trấn lột các cửa hàng và quen với đồn cảnh sát. Cậu bé khi ấy giận dữ với người cha thường xuyên vắng nhà và khiến mình chuyển chỗ ở cả thảy 13 lần dọc tuổi thơ.

Sau này The Rock nhớ lại: "Gia đình tôi thắt lưng buộc bụng với mức chi tiêu eo hẹp 120 USD mỗi tuần. Một ngày về đến nhà, cửa bị khóa và trên đó dán một tờ thông báo đuổi. Mẹ tôi gào thét, khóc lóc rồi sụp xuống. Chúng tôi tự hỏi làm gì, sống ở đâu tiếp theo".

Mẹ Johnson sau đó có lần cố tìm đến cái chết bằng cách lao vào dòng xe cộ, một sự việc khiến anh rơi vào trầm cảm trong nhiều năm.

Ngoại hình Johnson năm 16 tuổi khiến bạn phổ thông tưởng anh là cảnh sát chìm. Ảnh: Instagram.

Trước cảm giác bất lực mất nhà, chàng trai tìm đến thể hình như việc duy nhất có thể kiểm soát bằng chính đôi tay mình. Ở tuổi 14, Johnson bắt tay vào hành trình tập luyện với cường độ cao, với lý do khởi đầu không phải để thi đấu hay danh tiếng.

Anh lớn lên chứng kiến người cha là đô vật chuyên nghiệp Rocky Johnson trên sàn đấu nhưng chẳng hề có ý định nối gót. Thay vào đó, chàng thanh niên chọn chơi bóng bầu dục và tỏa sáng từ những năm phổ thông. Lên Đại học Miami, sự nghiệp cầu thủ càng hứa hẹn nhờ thể hình lực lưỡng và kỹ năng điền kinh của Johnson. Anh nằm trong đội hình của trường thi đấu giải vô địch quốc gia năm 1991.

Tuy nhiên, chấn thương lưng và vai âm ỉ khiến tương lai sân bóng của cầu thủ trẻ dần đổ sụp, anh rời trường sau kỳ học đầu tiên. Thêm một lần nữa Johnson sống trong trầm cảm.

Mặc dù vậy, sức sống bên trong giúp anh không lựa chọn giải pháp như người mẹ. Johnson nhìn nhận: "Chúng ta đều sẽ lành lặn trở lại, nhưng điều quan trọng là hãy hết lòng quan tâm đến người khác khi họ chịu nỗi đau, để họ biết mình không đơn độc".

Cuối cùng, chàng thanh niên 24 tuổi quay sang nghiệp đô vật với lần đầu ra mắt võ đài biểu diễn WWE năm 1996. Năm sau, anh chính thức lấy biệt danh "The Rock". Kể từ đó, The Rock chinh phạt các sàn đấu với 17 danh hiệu vô địch WWE cá nhân và tập thể.

Dwayne Johnson và bạn gái Lauren Hashian tại Oscar 2017. Ảnh: Yahoo.

Danh tiếng trên các võ đài biểu diễn giúp The Rock lọt vào tầm ngắm Hollywood. Anh lần đầu được mời góp mặt trong Saturday Night Live, show hài trứ danh lâu năm tại Mỹ. Cú điện thoại bất ngờ ấy, theo lời Johnson kể lại, khiến anh "ngã ngửa khỏi ghế". Vai trò mới thành công ngoài mong đợi và quan trọng hơn, chứng minh với Hollywood rằng The Rock không chỉ là một tay đánh đấm, anh biết diễn xuất.

Nhà vô địch vật chính thức lấn sân điện ảnh năm 2001 bằng phim Xác ướp trở lại khi vào vai "Vua Bọ Cạp". Nhân vật phụ này trở thành tâm điểm của bộ phim năm sau đó mà Johnson thủ vai chính. Anh lĩnh cát-xê 5,5 triệu USD, con số lớn nhất một diễn viên chính lần đầu kiếm được. Đặc biệt, tham gia từ phần 5 của series hành động Fast and Furious giúp tên tuổi nam diễn viên thăng hoa cùng với Vin Diesel hay Paul Walker.

Ngôi sao cơ bắp có tiếng tận hiến trong công việc. Alvin Streeter, diễn viên đóng thế Johnson trong nhiều phim gồm The Fate of the Furious và Baywatch, nhận xét: "Mỗi ngày anh ấy đều như một cỗ máy nghiền".

Johnson và bạn diễn Mark Wahlberg, cũng là người duy nhất vượt anh về thu nhập diễn xuất năm 2017, từng ăn 17 bữa mỗi ngày để đáp ứng yêu cầu tăng khối lượng lớn cơ bắp cho phim Pain and Gain (2013). Chia sẻ với tạp chí Muscle & Fitness, The Rock nói rằng chế độ dinh dưỡng thông thường của anh gồm 7 bữa hàng ngày.

Sao võ đài ngày nào giờ lĩnh đều đặn cát-xê 8 con số từ những phim như Baywatch hay Jumanji dù bị giới phê bình chê tơi tả. Bên cạnh đó, anh bỏ túi 650.000 USD cho mỗi tập phát sóng Ballers trên kênh HBO. Trong phim, Johnson hóa thân một ngôi sao bóng bầu dục giải nghệ trở thành chuyên gia tư vấn tài chính.

Tài tử còn từng khẳng định sẽ nghiêm túc xem xét tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020, bên cạnh những thế lực truyền thông khác như Oprah Winfrey, rapper Kanye West và diễn viên hài Chris Rock.

Dwayne Johnson tập luyện khắc nghiệt khi chuẩn bị đóng "Fast 8'

Chế độ tập luyện hà khắc của The Rock khi chuẩn bị cho phim Fast 8.

Quốc Việt

Theo CNBC