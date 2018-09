Dự án Topaz Elite tại quận 8 TP HCM 'đắt hàng' ngay trong lễ ra mắt

Theo đại diện dự án, hơn 95% số căn hộ đẹp nhất dự án Topaz Elite được bán hết sau bốn giờ mở bán.

Sáng ngày 7/10, lễ ra mắt Dragon 2 - khu căn hộ đẹp nhất dự án Topaz Elite tổ chức tại nhà hàng Riverside Palace (TP HCM) thu hút hơn 1.000 khách hàng tiềm năng tham dự. Trong sự kiện này, Vạn Thái Land mở bán gần 550 căn hộ vị trí đắc địa thuộc block A-C với mức giá hợp lý. Theo đại diện dự án, hơn 95% căn hộ được đặt mua chỉ sau bốn giờ công bố, điều này diễn ra tương tự sự kiện mở bán khu căn hộ Phoenix 1 và Phoenix 2 của dự án vào tháng 7/2017.

Sự kiện thu hút hơn 1.000 khách hàng tham dự.

Trong ngày ra mắt khu căn hộ, Vạn Thái Land trao nhiều giải thưởng gồm giải nhất (một xe Vespa Sprint), giải nhì (điện thoại Iphone X) cho khách hàng giao dịch thành công và ba mặt dây chuyền ngọc Topaz đính kim cương dành cho khách hàng tham dự sự kiện. Ngoài ra, mỗi khách hàng đặt mua nhà khu căn hộ Dragon 1 và Dragon 2 sẽ có cơ hội trúng xe ôtô Toyota Camry 2.0 trong chương trình quay số diễn ra khi bán hết căn hộ.

Khu căn hộ Dragon 2 đẹp nhất dự án Topaz Elite

Là điểm nổi bật trong tổng thể dự án, Dragon có mặt tiền rộng 30 m2 trên đường Tạ Quang Bửu và Cao Lỗ quận 8 (TP HCM). Từ đây, khách hàng có thể di chuyển tới các quận trung tâm như quận 1, quận 4, quận 5, quận 6 và khu Nam TP HCM. Khu căn hộ sở hữu đến 80% tiện ích toàn khu và 100% tiện ích thuộc khối tầng Podium như hồ bơi phong cách Địa Trung Hải rộng 600 m2, khu vui chơi trẻ em liên hoàn, khu cafe ốc đảo, Elite Fitness Center, Elite Beauty Center... Tổng diện tích tiện ích và cảnh quan xanh lên đến 30.000 m2.

Vạn Thái Land trao giải thưởng cho khách hàng giao dịch thành công.

Các căn hộ Dragon được thiết kế hiện đại với hệ thống kệ bếp gỗ, cửa gỗ An Cường, hệ thống cửa khóa từ, hệ thống an ninh intercom, bảo vệ 24/7 tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, chủ đầu tư chú ý tới thiết kế cảnh quan, thiết kế nội thất và quản lý tòa nhà. Đơn vị này ký hợp đồng với Realty Link - công ty quản lý tòa nhà từ Singapore, có kinh nghiệp quản lý dự án The Krista và Parc Spring của Capital Land.

Sự xuất hiện của Kyo York trong sự kiện.

Ngoài ra, khu căn hộ Dragon được tích hợp với khối trung tâm thương mại Elite Mall rộng đến 60.000 m2 - một trong những trung tâm thương mại lớn nhất quận 8. Theo đại diện chủ đầu tư, Elite Mall được Vạn Thái Land phát triển cùng những đối tác uy tín trong và ngoài nước như CBRE (Mỹ), Cushman&Wakefield (Mỹ), CPG (Singapore), Intel Decor (Singapore)... nhằm tạo nên hệ thống tiện ích đẳng cấp, mang lại cư dân cuộc sống tiện nghi.

Tại Elite Mall quy tụ nhiều tiện ích ẩm thực, mua sắm, giải trí, kết nối. Trong số các đối tác ẩm thực có Family Food (điều hành các khu ẩm thực tập trung tại Parkson), Golden Gate Group (công ty mẹ của các thương hiệu như Kichi Kichi, Sumo BBQ, GoGi House... ) và Delicuex en Family (Italia). Ngoài ra, Vạn Thái Land dự kiến hợp tác cùng các đơn vị giải trí như CGV, Kingdom và siêu thị AuChan (Pháp) với mong muốn tạo nên không gian mua sắm, giải trí hàng đầu trong khu vực.

Topaz Elite nằm trong tổng thể khu công viên văn hóa thể thao du lịch rộng 16 ha gồm ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn hai của dự án Topaz Elite rộng 40.018 m2. Dự án do Vạn Thái Land và Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà thi công. Ra mắt tháng 6/2017 với 2.339 căn, hiện, dự án đã bán gần 1.500 căn hộ. Thông tin liên hệ khu nhà mẫu. Địa chỉ: Tầng trệt Block B1, Khu chung cư Topaz City, đường Cao Lỗ, quận 8, TP HCM. Điện thoại: 093 999 0388. Website: https://www.topazelite.com.vn.

