Đón Giáng sinh bạc cùng Sapporo

Sản phẩm Sapporo Silver Can với thiết kế tinh tế cùng chất lượng thuần túy của thương hiệu bia cao cấp đến từ Nhật Bản sẽ mang đến bạn một mùa Giáng sinh “bạc” sôi động.

Với đam mê sáng tạo và kinh nghiệm hơn 130 năm, các chuyên gia của Sapporo đã không ngừng tìm kiếm và khám phá các loại nguyên liệu lúa mạch và hoa bia cao cấp, góp phần mang hương vị bia Nhật Bản lan tỏa mạnh mẽ đến các quốc gia khác trên thế giới. Không chỉ đầu tư về mặt chất lượng, Sapporo còn chú trọng phát triển thiết kế của sản phẩm với mục đích mang lại thành phẩm chất lượng đến tay những “người bạn” của mình.

Nhắc tới Sapporo, không thể không nhắc đến yếu tố chất lượng làm nên uy tín toàn cầu hơn 130 năm của tập đoàn. Nhãn hàng cam kết đồng nhất chất lượng khắp thế giới nhờ sự hợp tác chặt chẽ của đội ngũ chuyên gia từ Tập đoàn Sapporo với hàng nghìn nông trại tại nhiều quốc gia trong việc sản xuất hoa bia và lúa mạch theo quy trình thống nhất và khép kín. Tập đoàn đã đầu tư máy móc với tiêu chuẩn hiện đại để đảm bảo sản phẩm đầu ra luôn đạt chất lượng tốt, giữ vẹn toàn hương vị tinh túy.

Bên cạnh những đầu tư về chất lượng, Sapporo còn tập trung phát triển khía cạnh thiết kế. Sản phẩm Sapporo Silver Can ấn tượng với kiểu dáng cao nổi bật, mô phỏng chiếc ly uống bia tinh tế, tạo thế vững chắc khi cầm trên tay. Sapporo Silver Can khoác trên mình “phục trang” ánh bạc từ chất liệu thép đặc thù sẽ cùng bạn tỏa sáng giữa bàn tiệc mùa lễ hội. Cầm trên tay Sapporo Silver Can, khách hàng không chỉ thể hiện được sự sang trọng, mà còn khắc họa được đẳng cấp nhờ 20 cạnh nổi mạnh mẽ trên bề mặt. Đây là đặc trưng của Sapporo trên toàn thế giới, được chế tác bởi một đơn vị duy nhất tại Nhật Bản. Vì thế, Sapporo Silver Can không chỉ khẳng định đẳng cấp mà còn góp phần nâng tầm thưởng thức của người dùng.

Sapporo Silver Can sẽ góp phần khuấy động thời khắc “bạc”, mang lại nguồn cảm hứng bất tận cho những người trẻ năng động, cầu tiến, không ngại khó khăn. Không chỉ mang đến cho bạn trẻ Việt Nam hương vị bia thuần túy từ Nhật Bản, nhãn hàng còn tạo nhiều cơ hội để bạn trẻ tham gia vào nhiều sự kiện sôi động, hoành tráng vào dịp lễ hội cuối năm nay. Sapporo Silver Can sẽ đưa các bạn vào một không gian phủ ánh bạc kỳ ảo tại nhiều sự kiện, hoạt động âm nhạc vào dịp Giáng sinh. Đặc biệt hơn, các bạn trẻ năng động sẽ được “chiêu đãi” một đêm countdown (đếm ngược) ấn tượng để chào đón một năm 2015 thành công, may mắn. Hòa trong không khí tưng bừng mùa lễ hội cùng với Sapporo,khách hàng sẽ có cơ hội đến gần nhau hơn, trải nghiệm nhiều “thử thách” giúp nâng tầm cuộc vui, chia sẻ những khoảnh khắc thành công khó quên. Ngoài ra, Sapporo Silver Can còn là món quà được ưa chuộng vì thể hiện được sự sang trọng, đẳng cấp của người tặng cũng như người được tặng.

Từ ngày 15/12 đến hết 4/1, tại khu vực hồ Bán Nguyệt, quận 7, nhiều hoạt động do Sapporo tài trợ sẽ được diễn ra. Không gian trang hoàng đẹp mắt, các bạn trẻ sẽ được thỏa sức chụp hình và có nhiều cơ hội nhận quà từ công ty. Đặc biệt, khách hàng sẽ có cơ hội thưởng thức bia Sapporo và trải nghiệm không khí mùa đông tại “Floating Bar” (quầy bar nổi trên mặt hồ) tại khu vực hồ Bán Nguyệt. Đặc biệt, vào tối ngày 31/12, Sapporo sẽ đồng hành cùng các bạn trẻ trong đêm nhạc chào đón năm mới 2015 ngập tràn thành công. Góp phần mang lại không khí sôi động của đêm sự kiện là những DJ và những ca sĩ Việt trẻ trung, tài năng.

(Nguồn: Sapporo)