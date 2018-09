Đối phó dị ứng hiệu quả với Tiêu Ban Thủy

Là sản phẩm Đông dược kế thừa kinh nghiệm dân gian, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, Tiêu Ban Thủy ngày càng được ưu tiên trong điều trị dị ứng, mẩn ngứa.

Mẩn ngứa, dị ứng gây nhiều phiền toái cho người bệnh vì triệu chứng thường diễn ra dai dẳng và dễ tái phát. Bên cạnh việc sử dụng các loại thuốc Tây với khả năng cắt nhanh cơn ngứa nhưng tiềm ẩn tác dụng phụ, nhiều người lại lựa chọn siro Tiêu Ban Thủy New (gọi tắt Tiêu Ban Thủy) bởi ưu điểm an toàn, lành tính.

Kế thừa kinh nghiệm trị ngứa dân gian

Đông y cho rằng, dị ứng thuộc phạm vi chứng phong sang (phong ngứa). Ngoài sự xâm nhập của các chất lạ vào cơ thể, dị ứng còn do cảm nhiễm ngoại tà, gây ra uất kết ở da. Quá trình hoạt động của lục phủ, ngũ tạng mất cân bằng như can, phế, vị nhiệt, tỳ thấp quá thịnh, âm huyết bất túc, huyết hư, huyết trệ... cũng là nguyên nhân khởi phát bệnh.

Y học cổ truyền từ lâu đã nhận thấy những thảo dược tự nhiên như lá khế, kim ngân hoa, ké đầu ngựa…, có khả năng hỗ trợ điều trị các bệnh dị ứng và phòng ngừa tái phát lại an toàn, không gây ra những tác động xấu cho sức khỏe. Cụ thể, lá khế vị chát tính lạnh, có tác dụng tán nhiệt độc, lợi tiểu tiện, dùng chữa các chứng lở ngứa, ung nhọt do huyết nhiệt. Kim ngân hoa có vị ngọt, tính lạnh, vào phế, vị, tâm, tỳ, đại tràng nên có tác dụng phong trừ giải nhiệt, lương huyết chỉ lỵ. Tình trạng mẩn ngứa, sẩn mề đay mà dị ứng mang đến chủ yếu là do huyết nhiệt, gan bị tích tụ độc tố gây nóng trong, phát ban. Do đó, sử dụng kim ngân hoa điều trị giúp đẩy lùi những yếu tố gây bệnh, thanh lọc cơ thể, giải độc cho gan.

Thành phần thảo dược thiên nhiên có trong Tiêu Ban Thủy.

Kế thừa từ những kinh nghiệm dân gian, siro Tiêu Ban Thủy với thành phần chính là lá khế, kim ngân hoa, ké đầu ngựa…, giúp đối phó dị ứng mẩn ngứa hiệu quả. Sản phẩm còn khắc phục hạn chế của những bài thuốc dân gian như tiết kiệm thời gian sắc uống, giữ nguyên các đặc tính sinh học của thảo dược và tăng khả năng hấp thu với dạng chai siro.

Tác dụng phòng ngừa tái phát

Thông thường, người bị dị ứng, mẩn ngứa, mề đay chỉ muốn nhanh chóng loại bỏ những dấu vết trên da và triệu chứng ngứa ngáy của bệnh mà bỏ quên nguyên nhân gốc. Điều này khiến bệnh có thể tái phát nhiều lần trong tương lai. Do đó, nguyên tắc hàng đầu để xóa sổ dị ứng mẩn ngứa là trị từ trong ra ngoài, vừa loại bỏ triệu chứng bệnh, vừa ngăn ngừa bệnh tái phát.

Với tác dụng thanh nhiệt, giải độc, loại bỏ các yếu tố ngoại tà từ từ ra khỏi cơ thể, kết hợp hỗ trợ tăng cường chức năng gan, Tiêu Ban Thủy không chỉ được sử dụng trong trường hợp cấp tính, góp phần giảm ngứa ngay mà còn có tác dụng phòng ngừa tái phát, gia tăng hiệu quả hỗ trợ điều trị.

An toàn khi sử dụng dài ngày

Không giống một số loại thuốc được khuyến cáo dùng từ 7 đến 10 ngày để tránh những tác dụng phụ, siro Tiêu Ban Thủy có thể được sử dụng dài ngày mà vẫn đảm bảo an toàn với sức khỏe người bệnh. Do thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên nên người dùng không cần lo lắng về các tác dụng phụ có thể xảy ra.

Dạng chai siro tiện lợi, dễ uống, Tiêu Ban Thủy phù hợp nhiều nhóm đối tượng.

Thích hợp với nhiều nhóm đối tượng

Nhờ thành phần chiết xuất từ thiên nhiên an toàn, dạng chai siro tiện lợi, dễ uống, Tiêu Ban Thủy phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, kể cả người già và phụ nữ đang cho con bú.

Nhờ những ưu điểm này, sản phẩm ngày càng được nhiều người dùng ưu tiên trong việc hỗ trợ điều trị dị ứng, mẩn ngứa mề đay. Chi tiết liên hệ 1900 63 64 16.

Sản phẩm được Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo số 2118/2014/XNQC-ATTP.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

(Nguồn: Tiêu Ban Thủy)