Doanh nhân và sao Việt hội ngộ trong 'Secret Garden Party'

Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương, Uyên Linh, Phạm Thu Hà, Hoa hậu Thu Thủy, Á hậu quý bà thế giới Thu Hương, Á hậu Thụy Vân…

Đêm dạ tiệc "Secret Garden Party" là sự kiện chúc mừng Seasons Avenue đạt giải thưởng "Hạng mục dự án nhà ở xuất sắc” trong khuôn khổ giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương. Nhân dịp này, liên doanh CapitaLand - Hoàng Thành cũng giới thiệu dự án khu căn hộ cao cấp Seasons Avenue (Đại lộ Bốn Mùa) và ra mắt tòa tháp Summer Suites (S2). Chương trình do Seasons Avenue, CapitaLand - Hoàng Thành phối hợp cùng câu lạc bộ Phong cách doanh nhân và WLIN tổ chức với sự thực hiện của Nam Hương Media & Event. Sự kiện thu hút hơn 100 doanh nhân khách mời.

Ông Andre Lim, Tổng giám đốc khu vực miền Bắc, CapitaLand Việt Nam và ông Nguyễn Như Vinh, Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành trong buổi ra mắt tòa tháp Summer Suites.

Điểm nhấn của chương trình là phần ra mắt tòa tháp Summer Suites. Ngoài việc sở hữu vị trí đắc địa, tầm nhìn thẳng xuống khu hồ bơi, tòa căn hộ còn được thiết kế riêng tư với 8 căn mỗi tầng, sắp xếp theo hình chữ H. Các căn hộ có nhiều mặt thoáng, bao gồm 2 loại là 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Ngoài ra, Summer Suitess còn cho người dùng tận hưởng hơn 60 tiện ích liên hoàn được sắp xếp hợp lý, tựa như một khu nghỉ dưỡng 5 sao: khu vườn đọc sách theo chủ đề của từng mùa, bể bơi tiêu chuẩn Olympic, bể bơi trong nhà, vườn BBQ, đài vọng cảnh, suối mùa hạ, khu thể thao và đọc sách ngoài trời… Cư dân nơi đây còn được sử dụng nguồn nước sạch tinh khiết hàng ngày, đảm bảo cho sức khỏe với hệ thống lọc tại nguồn theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Ca sĩ Phạm Thu Hà.

"Secret Garden Party" cũng là chương trình tri ân với sự xuất hiện của nhiều khách mời nổi tiếng. Ca sĩ Phạm Thu Hà thể hiện giọng hát trong trẻo và cao vút với những ca khúc O Sole Mio, Habanera, You raise me up… Cô được mệnh danh là hoạ mi hát nhạc bán cổ điển.

Uyên Linh lại làm say lòng khách mời với The color of Vietnam, Người hát tình ca, Cảm ơn tình yêu. Trong khi đó, Tùng Dương cống hiến hết mình với Chiếc khăn Piêu, Gửi gió cho mây ngàn bay, Đường xa tuyết trắng…

Ca sĩ Uyên Linh, ca sĩ Tùng Dương.

"Secret Garden Party" là đêm tiệc hội ngộ của nhiều doanh nhân thành đạt và nghệ sĩ nổi tiếng. Chương trình đánh dấu sự ra mắt của Seasons Avenue đẳng cấp, sang trọng, đồng thời, khẳng định uy tín, nỗ lực của Tập đoàn CapitaLand và Hoàng Thành trong việc mang đến những dự án tiện nghi, hiện đại cho cư dân thủ đô.

Thu Ngân