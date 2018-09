Đồ gia dụng cao cấp tại Modern Life

Hệ thống này lựa chọn kinh doanh các sản phẩm chất lượng, có tính tiện ích cao, đáp ứng được nhu cầu sử dụng đồng thời là một món đồ trang trí.

Không chỉ luôn cung cấp các mặt hàng gia dụng hàng hiệu, Modern Life còn luôn luôn tìm kiếm, bổ sung các mặt hàng, các thương hiệu sản phẩm nổi tiếng thế giới để phục vụ các tín đồ mua sắm.

Gian bếp của bạn sẽ có sự góp mặt hàng loạt các tên sản phẩm như: dao Wusthof (Đức), F.dick (Đức) và đặc biệt là sự bắt mắt bởi màu sắc của dòng dao gốm Kyocera (Nhật Bản). Bạn có thể lựa chọn dòng sản phẩm thớt Larch Wood (Canada) với từng đường vân, thớ gỗ đẹp. Bạn cũng có thể lựa chọn những sản phẩm gia dụng tiện ích, tiết kiệm thời gian và giảm bớt các thao tác thực hiện như nồi áp suất điện từ Lihom. Sản phảm có chức năng đa dạng mà hiệu quả. Dễ sử dụng, sản phẩm có thể dùng nấu cơm, nấu cháo, nấu hỗn hợp (ninh - hầm - nấu) theo như chương trình cài đặt sẵn. Sử dụng nồi áp suất điện từ Lihom, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và năng lượng nấu, cho bạn những món ăn thật ngon và hấp dẫn với thực đơn đa dạng.

Bạn cũng có thể dễ dàng chuẩn bị các món đồ uống khác nhau với sự hỗ trợ tối đa của máy ép hoa quả trục vít Lihom (Hàn Quốc) hoặc thử 8 chức năng nấu (bao gồm cả nấu gạo nâu, sushi, gạo trắng, cháo…) với nồi Zojirushi (Nhật).

Để có một ngôi nhà gọn gàng ngăn nắp và mang hơi thở phong cách cá nhân - Honey Can Do (Mỹ) sẽ giúp bạn làm được điều này. Honey Can Do đưa người dùng đến một thế giới đồ gia dụng mới lạ và thông minh với: tủ đựng đồ chơi, giá để giày, tủ đựng tài liệu 3 tầng… Bằng chất liệu cao cấp (không gây nguy hiểm cho người sử dụng), nhiều màu sắc và thiết kế thông minh, các sản phẩm của Honey Can Do được ưa dùng và phổ biến trong các gia đình hiện đại.

Bạn cũng có thể tham khảo các sản phẩm của InterDesign. Với đội ngũ thiết kế tài năng, các sản phẩm như khay để đồ, khay để bát đũa, móc treo quần áo, hộp cắm bàn chải… là tổng hòa của màu sắc thời trang và chức năng sử dụng… mang đến sự thoải mái, thích thú với một phong cách riêng cho tất cả khách hàng.

Nếu bạn cần các sản phẩm làm sạch phòng tắm, sàn nhà, và cửa sổ… bạn có thể sử dụng các ý tưởng của Leifheit như: miếng xốp, chất tẩy rửa, găng tay, máy hút chân không vệ sinh cửa sổ, cần gạt nước sàn. Việc sử dụng các sản phẩm này sẽ đảm cho bạn dễ dàng vệ sinh, nhanh chóng cho bạn một căn nhà thật sáng bóng và sạch sẽ.

Bạn có thể chọn những quà tặng tinh xảo, trong sáng như pha lê Nachtmann bởi nhãn hàng là sự kết hợp, pha trộn những đường nét thiết kế tinh tế với nghệ thuật thổi thủ công truyền thống nổi tiếng của Đức. Qua khối óc, bàn tay thợ thủ công tài hoa, những chiếc đĩa đựng trái cây biến hình thành chiếc lá mềm mại hay những hay chiếc bình hoa, ly rượu lại sở hữu những đường cong, nếp gấp, những đường vân chạm khắc tinh xảo.

Nếu bạn là một người nhút nhát, ít sử dụng ngôn từ để thể hiện tình yêu, thương… hãy lựa chọn Nuova như một người đưa thư tin cậy bởi các thông điệp in sẵn trên sản phẩm Nouva sẽ thay bạn bày tỏ. Chắc chắn, “đối tác” của bạn sẽ thực sự bất ngờ khi đón nhận món quà cùng lời lẽ yêu thương mà bạn nhờ Nuova gửi đến.

Tham gia chương trình giờ vàng (11h-14h, 19h-21h) từ ngày 27/4 đến 5/5, khách hàng sẽ được giảm 27% giá bộ nồi CW03; giảm 29% cho thảm viền Star Carpet. Từ ngày 30/4 đến 4/5, Modern Life phối hợp với Goldsun sẽ tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề: Tổ ấm thông minh, ngôi nhà cá tính. Chương tình dành cho trẻ em từ 3 đến 14 tuổi. Giải thưởng của cuộc thi gồm: 1 giải đặc biệt; 1 giải nhất; 2 giải nhì; 1 giải ba và 10 giải khuyến khích với nhiều phần thưởng giá trị và thú vị. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 4/5 tại Tầng hầng B2, TTTM Royal City, số 72 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

