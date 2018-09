Dịch vụ 3G tiện lợi ở Việt Nam

Mọi người đều có thể dùng 3G 'không phải nghĩ' ở Việt Nam nhưng khi xuất ngoại, ngay cả các sao cũng khó khăn để tiếp cận với 3G.

Giữa tháng 8, ngay sau khi đặt chân đến thành phố Osaka để chuẩn bị cho trận đấu gặp Gamba Osaka, trên Facebook của Công Vinh đã chia sẻ một bức hình chụp chung với đồng đội người Brazil Felix. Vừa xuống sân bay, Felix đã mua một chiếc sim 3G cho cả 2 dùng chung. Ngay sau khi chia sẻ, bức hình đã nhận được hàng nghìn like và hàng trăm comment thảo luận. Đa số các fan của Công Vinh đều chúc anh thi tốt và đề nghị anh up nhiều hình hơn, đồng thời chia sẻ clip về trận đấu lên trang cá nhân.

Trong chuyến công tác Nam Phi gần đây, danh hài Xuân Bắc lại chia sẻ trên Facebook một tình huống khác về 3G: “Vừa từ quảng trường Nelson về, gửi gia đình những tấm ảnh đầu tiên. Nhân thể hỏi các bạn đang ở Nam Phi vui lòng chỉ cách mua sim điện thoại và dùng 3G theo gói sao cho hợp lý..."

Một khách du lịch người Mỹ vừa đặt chân đến Hà Nội đã được hướng dẫn viên tư vấn nên mua một sim di động Việt Nam để lướt web, gọi điện với giá rẻ. Chỉ cần mua một chiếc sim và nạp vào đó 100.000 đồng, James đã có thể gọi điện, check mail thoải mái, bởi hiện sóng 3G có ở khắp mọi nơi.

Suốt 5 ngày du lịch ở Việt Nam, vị khách này không sử dụng hết tài khoản có trong sim, bởi gói cước data mà anh đăng ký của một nhà mạng Việt Nam được sử dụng không giới hạn với giá chỉ hơn 2 USD. Đa số khách nước ngoài đều hài lòng khi đến Việt Nam và có thể mua sim để sử dụng 3G cho lướt web, check mail, vào Facebook, gọi điện bằng các ứng dụng miễn phí như Viber, Skype… Dù họ đang ở vùng sâu, vùng xa, nhưng vẫn có sóng của dịch vụ này.

Theo tính toán ở Mỹ, mỗi tháng một người sử dụng cước data 3G ở mức “tiết kiệm” cũng hết trên dưới 30 USD (cho khoảng 3GB dữ liệu). Trong khi đó, với 3,5 GB dữ liệu data tốc độ 3G, người dùng Việt Nam hiện chỉ phải chịu mức phí 200.000 đồng (chưa bằng một phần ba so với Mỹ). Thậm chí, cước 3G của Việt Nam đang rẻ hơn khoảng 10 lần so với Trung Quốc và rẻ hơn khoảng 40 lần so với các nước châu Âu. Nếu tính riêng dịch vụ dữ liệu (data), giá cước tại Việt Nam đang thấp hơn 4 lần so với tại Trung Quốc.

Một lãnh đạo của Bộ Thông tin cho rằng hiện giá cước 3G tại Việt Nam thuộc loại rẻ trên thế giới, trong khi chất lượng vẫn đáp ứng được gần hết nhu cầu của người dân. Chẳng hạn ở Thái Lan, giá ăn uống rất rẻ song cước di động và 3G lại rất cao. Điều này ngược với ở Việt Nam, giá cước di động nếu so với mặt bằng ăn uống, sinh hoạt rẻ hơn nhiều.

Bên cạnh đó, với hệ thống phân phối và mạng lưới rộng khắp ở Việt Nam như hiện nay, người dùng dễ sở hữu một chiếc sim để sử dụng dịch vụ 3G. Đó cũng là lý do 3G đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội Việt.

