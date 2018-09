Denim Painting Contest - sân chơi cho họa sĩ trẻ

Cuộc thi được tổ chức bởi Trung tâm mua sắm Robins vào ngày 28 và 29/6 và thu hút nhiều họa sĩ trẻ tài năng.

Robins đến Việt Nam hướng đến hai tiêu chí: mang đến trải nghiệm mua sắm mới và tạo ra những cơ hội để đến gần với văn hóa, con người bản địa. Mỗi ngày, chương trình có sáu họa sĩ trẻ đến từ các trường đại học tại Hà Nội tham gia cuộc thi vẽ trên những chiếc quần jeans FILA với chủ đề “Tự do trong trái tim - Freedom of my heart”.

Những họa sĩ trẻ đã tham gia trong “Denim Painting Contest”.

Với chủ đề này, các thí sinh đã thể hiện các ý tưởng về “tự do” của bản thân một cách mới lạ trên các chiếc quần jeans. Cuộc thi khiến hàng trăm khách hàng đến mua sắm tò mò dừng chân, hào hứng với các tác phẩm sáng tạo và cổ vũ cho các bạn thí sinh hết mình. Các tác phẩm sẽ được trưng bày tại Robins trong suốt tháng để khách hàng có thể xem và chụp ảnh.

Các thí sinh say mê với tác phẩm của mình.

Trung tâm mua sắm Robins hiện có nhiều chương trình ưu đãi: giảm giá 50% nhiều thương hiệu nổi tiếng tại các quầy hàng; Khách hàng mua nhiều sẽ có cơ hội nhận phiếu mua hàng giảm giá cho lần sau; Từ 4/7 đến 13/7, khách hàng sẽ được nhận ngay một phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng cho mỗi hóa đơn từ 800.000 đồng, áp dụng với tất cả mặt hàng trừ: vật dụng gia đình, đồ trẻ em, mỹ phẩm và nước hoa, vali, túi xách. Từ 14/7 đến 4/8, khách hàng có cơ hội nhận một phiếu mua hàng 50.000 đồng cho mỗi hóa đơn từ 800.000 trở lên tại Thế giới thời trang nam. Tại gian hàng mỹ phẩm, người tiêu dùng sẽ được nhận phiếu mua hàng 100.000 đồng cho mỗi hóa đơn từ 1,5 triệu đồng, nhận thêm túi du lịch cho mỗi hóa đơn từ 2,5 triệu đồng trở lên. Mỗi hóa đơn trị giá 200.000 đồng, khách hàng sẽ nhận một phiếu bốc thăm trúng thưởng một trong 2 chiếc xe máy Yamaha.

Trung tâm mua sắm Robins hiện áp dụng nhiều chương trình ưu đãi.

Robins là trung tâm thương mại của tập đoàn Central - Nhà bán lẻ Thái Lan. Với kinh nghiệm dày dạn của Tập đoàn Central về ngành bán lẻ và các chiến lược tiếp thị, Robins sẽ phục vụ mọi nhu cầu về hàng hóa của người tiêu dùng với phong cách sống đa dạng, đặc biệt đối tượng tiêu dùng trẻ. Những mặt hàng tại Robins có thể chia thành các nhóm chính: quần áo và giày dép thời trang cho nam, nữ và trẻ em, vật dụng gia đình hiện đại, mỹ phẩm, nước hoa, vali, túi xách và cửa hàng thể thao đa thương hiệu.

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm mua sắm Robins, tầng B1, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Thông tin chi tiết, truy cập www.robins.vn hoặc fanpage www.facebook.com/RobinsVietnam.

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Robins)