Đất Xanh ra mắt dự án căn hộ Opal Skyview

Không chỉ nằm ở vị trí đắc địa ngay mặt tiền đại lộ Phạm Văn Đồng, gần sông Sài Gòn thơ mộng, Opal Skyview còn hội tụ loạt tiện ích sống đẳng cấp.

Opal Skyview sở hữu vị trí chiến lược, kết nối linh hoạt trong khu vực.

Lợi thế "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ"

Opal Skyview nằm ngay mặt tiền đại lộ Phạm Văn Đồng dài 12km với 12 làn xe di chuyển. Từ dự án, cư dân chỉ mất 6 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất, 10 phút đến trung tâm quận 1, quận 2, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh… Nhờ đó, cư dân sẽ rút ngắn được tối đa khoảng cách di chuyển để dành trọn thời gian chăm sóc bản thân, gia đình và tận hưởng cuộc sống.

Xung quanh Opal Skyview là các tiện ích hiện đại như Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Luật TP HCM, trường quốc tế British International School, CoopMart Bình Triệu, eMart Gò Gấp, Lotte Mart Gò Vấp, Metro An Phú, Big C An Phú, Lotte Cinema, CGV Cinema, sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông, bệnh viện Hạnh Phúc… Căn hộ còn tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn xanh mát.

Dự án cũng sẽ thu hút hơn khi quốc lộ 13 mở rộng 60m đoạn từ Bình Triệu đến ngã tư Hiệp Bình Phước, bởi cư dân chỉ mất 5 phút để đến ga tàu điện ngầm Bình Triệu. Theo đó, căn hộ Opal Skyview chỉ cách khu đô thị sinh thái Bình Quới, Thanh Đa chỉ với một cây cầu 40m.

Tiện ích đẳng cấp ngay tại dự án Opal Skyview.

Dự án quy tụ 25 tiện ích nội khu

Opal Skyview đáp ứng mọi nhu cầu tận hưởng cuộc sống hiện đại của cư dân với hồ bơi,cà phê sân vườn, phòng tập gym, nhà trẻ, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ, siêu thị mini, camera an ninh… Các căn hộ có thiết kế đa dạng từ 70,1m2 đến 91,4m2 phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ngoài căn 2-3 phòng ngủ, Opal Skyview còn có sản phẩm duplex, officetel để khách hàng đầu tư hoặc cho thuê.

Căn hộ Opal Skyview được thiết kế tối ưu hóa diện tích sử dụng nhưng vẫn đảm bảo không gian sống tiện nghi, chất lượng. Khách hàng sẽ được tặng ngay thẻ từ an ninh căn hộ, buồng tắm đứng kính, sàn gỗ phòng ngủ, intercom, kệ bếp tủ treo khi sở hữu căn hộ.

Không gian sống đẳng cấp tại căn hộ Opal Skyview.

Giá tham chiếu cho căn 2 phòng ngủ là từ 1,7 tỷ đồng và cho căn officetel là từ một tỷ đồng. Chi tiết liên hệ 0964 355 355 hoặc truy cập website www.opalskyview.vn.

(Nguồn: Đất Xanh)