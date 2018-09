Đất Xanh cất nóc sớm dự án căn hộ cao cấp Luxcity

Sau gần một năm khởi công, Luxcity đã tổ chức lễ cất nóc block Titanium và Platinum của dự án vào ngày 25/9 và tiếp tục hoàn thiện công trình để bàn giao sớm cho khách hàng.

Ông Nguyễn Khánh Hưng, Giám đốc điều hành Tập đoàn Đất Xanh chia sẻ: “Hiện nay, có nhiều người mong muốn mua nhà ở ngay. Những dự án theo sát với tiến độ xây dựng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng và tạo ra tín hiệu giao dịch tốt thường gây được sức hút lớn. Chúng tôi tin rằng, chỉ trong thời gian ngắn, Luxcity sẽ hoàn thiện căn hộ, mang lại tổ ấm, nơi an cư cho khách hàng".

Lễ cất nóc dự án Luxcity sáng ngày 25/9.

Dự án Luxcity có quy mô 7.480m2, gồm 2 block 19 tầng cao 69,2 m; tầng hầm giữ xe thông giữa 2 block nhà. Tầng trệt bố trí các dịch vụ tiện ích như sảnh đón khách, phòng tập gym, nhà trẻ, café, siêu thị mini… phục vụ cư dân. Từ tầng 2 đến tầng 19 là 432 căn hộ cao cấp. Mỗi tầng có 3 thang máy.

Số lượng căn hộ trên mỗi tầng được tính toán thiết kế kỹ càng với khoảng rộng hành lang 1,8 m, đảm bảo đi lại thuận tiện từ các căn hộ đến thang máy. Đầu hành lang được thông gió tự nhiên tạo sự thông thoáng cho mỗi tầng và cả tòa nhà. Các căn hộ đều có lô gia và cửa sổ thiết kế đón nắng, gió tự nhiên mang đến sự trong lành, thoáng đãng cho cư dân.

Căn hộ dự án Luxcity được thiết kế với không gian mở, thông thoáng và tối ưu diện tích sử dụng. Từ nội thất điển hình của nhà mẫu, khách hàng có thể cảm nhận không gian 2 phòng ngủ ấm áp, phòng khách khang trang, nhà bếp gọn gàng, tiết kiệm diện tích cùng 2 toilet sạch đẹp và khu sân phơi ngăn nắp. Mỗi căn hộ đều sử dụng vật liệu cao cấp, chống cháy, cách nhiệt tốt; sử dụng sơn nội thất thân thiện với môi trường.

Tiến độ thi công vượt trội của dự án Luxcity.

Bên cạnh đó, tòa nhà cũng thiết kế bể chứa nước cung cấp đầy đủ lưu lượng nước theo nhu cầu sinh hoạt của các căn hộ và dự trữ lưu lượng nước bổ sung. Hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, hệ thống máy biến áp, máy phát điện dự phòng, phòng chống cháy nổ đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng điều kiện tốt nhất cho nhu cầu sinh hoạt của cư dân Luxcity.

Luxcity được thi công bởi nhà thầu An Phong và do Apave quản lý chất lượng. Dự án trang bị đầy đủ các thiết bị đạt tiêu chuẩn như Wi-Fi, truyền hình cáp, hệ thống thang máy hiện đại, hệ thống xử lý rác chống mùi, bố trí an ninh 24/24… Đây là cơ hội để khách hàng lựa chọn căn hộ an toàn, đầy đủ các dịch vụ tiện ích lại có thể ở ngay.

Chị Nguyệt Nga sống tại quận Gò Vấp, TP HCM vừa giao dịch thành công căn hộ Luxcity. Chị cho biết: “Vợ chồng tôi hướng tới những dự án sẽ bàn giao trước sớm để gia đình dễ dàng chuyển về nhà mới đón Tết. Đó cũng là lý do tôi quyết định mua căn hộ Luxcity vào thời điểm này”.

Nhân viên kinh doanh tư vấn cho khách hàng mua nhà ở ngay trước Tết Đinh Dậu 2017.

Nhân dịp cất nóc dự án Luxcity, Tập đoàn Đất Xanh triển khai nhiều chương trình ưu đãi. Theo đó, khách hàng sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ sẽ được chiết khấu ngay 1%, tặng thêm sân thượng balcony, bộ đèn trang trí gắn trần thạch cao và một chỉ vàng thần tài may mắn. Khách hàng mua căn hộ 3 phòng ngủ, bên cạnh chiết khấu tương đương 50 triệu đồng, còn được tặng chỗ đậu xe hơi miễn phí trong vòng 2 năm. Đây là sự khác biệt của Luxcity so với các dự án khác tại trung tâm quận 7. Ngoài ra, mỗi chủ nhân của Luxcity còn có cơ hội lái xe Audi A4 hạng sang trị giá 1,5 tỷ đồng.

Nhằm hỗ trợ tài chính cho khách hàng mua căn hộ Luxcity dịp này, chủ đầu tư Đất Xanh hợp tác với Ngân hàng Vietinbank tổ chức chương trình cho vay mua nhà với lãi suất ưu đãi. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn hộ, tương đương số tiền 600 triệu đồng có cơ hội nhận nhà ở ngay vào Tết Đinh Dậu 2017; 70% còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi 7,7% một năm.

Dự kiến, dự án Luxcity sẽ bàn giao nhà sớm và đón những cư dân đầu tiên nhận nhà trước Tết Đinh Dậu 2017. Để tìm hiểu thêm về dự án, khách hàng liên hệ hotline 097 888 3900 hoặc truy cập website www.luxcity.vn.

(Nguồn: Đất Xanh)