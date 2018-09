Dàn xế 'khủng' và gia tài nghìn tỷ của chủ tịch Khaisilk

Mới đây, Khaisilk vướng sự cố lớn khi một doanh nghiệp ở Hà Nội cho biết mua sản phẩm tại cửa hàng trên phố Hàng Gai, Hà Nội để làm quà tặng cho đối tác. Số khăn tay lụa tơ tằm Việt Nam thương hiệu Khaisilk kích thước 50 x 50 cm, với đơn giá 644.000 đồng một chiếc. Khách sau khi nhận hàng phát hiện một chiếc khăn trong lô hàng 60 chiếc có gắn hai nhãn mác khác nhau, một nhãn với nội dung "Khaisilk made in Vietnam" còn một nhãn nữa với nội dung "made in China". Khách hàng cũng cho biết khi kiểm tra 59 chiếc khăn còn lại, phát hiệu dấu hiệu của việc cắt mác cùng màu với dòng chữ "made in China". Ông Hoàng Khải - Chủ tịch Tập đoàn - sau đó đã thừa nhận bán 50% lụa "made in China" trong hệ thống của mình. Bộ trưởng Công thương đã yêu cầu Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, xem xét và làm rõ sự việc. Ngày 26/10, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra cửa hàng Khaisilk ở 113 Hàng Gai, thu giữ nhiều sản phẩm vi phạm tổng trị giá 30 triệu đồng.