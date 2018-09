Dàn sao 'đinh' xuất hiện trong 'Tiếng cú đêm'

Trong phim, khán giả sẽ gặp lại những gương mặt diễn viên quen thuộc của dòng phim hành động như Trương Minh Quốc Thái, Hai Nhất, Bình Minh, Trung Dũng, Thanh Quỳnh, Mã Trung…

Nếu là fan ruột của những bộ phim hình sự hành động gay cấn như Cảnh sát hình sự, bạn sẽ không thể bỏ qua "Tiếng cú đêm" bởi sự hấp dẫn, hồi hộp và gay cấn trong từng tập phim. Đây là bộ phim hình sự, hành động dài 30 tập của đạo diễn Lê Hướng Nam, biên kịch Hải Thiên Nam, do hãng phim Ngày Mới (New Day Film) cùng Đài TH Vĩnh Long hợp tác sản xuất.

Dàn sao "đinh" trong bộ phim "Tiếng cú đêm" khởi chiếu từ 10/3 vào lúc 20h trên kênh THVL1 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Trong phim, “Tiếng cú” là một hình ảnh ẩn dụ. Tiếng cú được cất lên là điềm báo của một cái chết bí ẩn, qua bàn tay của nhân vật giấu mặt, bí hiểm có biệt danh là Thiên Sứ. Chuyện phim là cuộc đối đầu khốc liệt giữa một tập đoàn tội phạm nguy hiểm ngày càng bành trướng của thành phố do ông trùm Ba Long (diễn viên Hai Nhất) điều hành với một bên là ban chuyên án của công an thành phố do ông Bảy Dũng (diễn viên Lân Bích) - Giám đốc công an thành phố trực tiếp chỉ huy đánh án.

Để triệt phá được tập đoàn tội phạm nguy hiểm do Ba Long cầm đầu, ban giám đốc công an thành phố đã bí mật thành lập một tổ chuyên án đặc biệt do Đạt (diễn viên Bình Minh) làm đội trưởng để triệt phá và đưa tập đoàn tội phạm của Ba Long ra ánh sáng. Thảo ma (diễn viên Trương Minh Quốc Thái) là một trinh sát bản lĩnh, nhiều kinh nghiệm và thông minh được ban chuyên án bí mật cài cắm vào hàng ngũ bọn tội phạm của Ba Long dưới một bản lý lịch của một công an biến chất bị sa thải khỏi ngành. (Thảo có lợi thế là bạn học cũ của Phong (diễn viên Trung Dũng) - con trai độc nhất của Ba Long.

Diễn viên Bình Minh (vai Đạt) - đội trưởng tổ chuyên án.

Sự cài cắm Thảo vào băng ổ của Ba Long được giữ bí mật nên tổ chuyên án chỉ duy nhất một mình Đạt được biết, để dễ dàng hành động đồng thời đảm bảo sự thành công của chuyên án cũng như an toàn cho Thảo. Sự thông minh của Thảo tưởng chừng như giúp vụ án nhanh chóng được đưa ra ánh sáng nhưng lần lượt những người đang nắm giữ bằng chứng hoặc có khả năng khai thác thông tin đều chết. Đó là Hùng "lé", Tư Lân, Bảo "chột" con trai Tư Lân, bà Sáu Phụng, ông Năm Quy và cả Ba Long lần lượt bị thủ tiêu dưới bàn tay của một con người bí ẩn, đó là Thiên Sứ.

Khi bước vào cao trào, vụ án liên tục bị rò rỉ những thông tin trước giờ đánh án khiến ban chuyên án nghi ngờ có kẻ phản gián ngay trong nội bộ của mình. Trước sự việc này, ông Bảy Dũng - trưởng ban chuyên án quyết định tương kế tựu kế làm một động tác giả để bắt kẻ nội gián biến chất trong hàng ngũ công an phải xuất đầu lộ diện…

Một cảnh quay trong phim.

30 tập phim được sự cố vấn nghiệp vụ an ninh của Nghệ sĩ ưu tú Khương Đức Thuận; cố vấn nghệ thuật của PGS - TS Trần Luân Kim; cố vấn võ thuật của Bùi Văn Hải cùng sự tham gia của các diễn viên: Hai Nhất, NSƯT Lân Bích, Mã Trung, Ngân Quỳnh, Nguyễn Sanh, Trương Minh Quốc Thái, Bình Minh, Trung Dũng, Khương Thịnh, Bá Cường, Quốc Huy, Trương Nhi, Trọng Nhân... Phim khởi chiếu từ 10/3 trên kênh THVL1 từ thứ hai đến thứ bảy.

(Nguồn: New Day Film)