Đại diện Tập đoàn Empire tặng quà ủng hộ cho quỹ Global Gift

Một số hạng mục trao tặng tại sự kiện The Global Gift Gala 2017:

- Tôn vinh và trao tặng giải "Bác Ái" cho Cristiano Ronaldo về những đóng góp giúp bảo vệ trẻ em, giúp đỡ trẻ em bị ung thư cần phẫu thuật.

- Tôn vinh và trao tặng giải "Nhân Đạo" cho nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Angela Navarro vì nỗ lực thay đổi hình ảnh cho những phụ nữ trải qua quá trình hóa trị do căn bệnh ung thư.

- Tôn vinh và trao tặng giải "Người Hùng" cho Teatro Real với sáng kiến "Royal Theater Social Classroom - Âm nhạc không biên giới".

- Giới thiệu Father Ángel: tổ chức "Sứ giả Hòa Bình" của Father Ángel một lần nữa nhận được sự quyên góp của The Global Gift Gala tại Madrid.