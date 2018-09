Cùng Pepsi 'săn' quà tại Đà Nẵng - Hội An

Bạn Hiếu Nguyễn, một người con của Hội An đã nhanh chóng tìm ra địa điểm livestream của chương trình. Trong các buổi livestream, Hiếu đã rất nhiệt tình bình luận gợi ý chương trình về Đà Nẵng - Hộ An. Pepsi đã không phụ lòng Hiếu Nguyễn khi chọn phố cổ là điểm đến thứ 4 của chương trình.

Với password “ Pepsi đã đến Hội An. Sông Hoài trẻ chất đợi người đến săn”, Hiếu đã trở thành người đầu tiên nhận được phần quà của Pepsi tại khu vực Đà Nẵng - Hội An. Chàng trai này cho biết thích chiếc áo Black Bomber và mẫu lon lấy cảm hứng từ thập niên 50 vì trông rất đẹp và đầy màu sắc.