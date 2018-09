Cùng BIDV Manchester theo dõi trận Derby

Top 5 chủ thẻ tín dụng quốc tế BIDV - Manchester có doanh số thanh toán cao trong năm 2014 sẽ được tham gia chuyến du lịch Anh quốc với nhiều trải nghiệm.

Chương trình được BIDV tổ chức trong tổng thể các khuyến mại dành tặng chủ thẻ tín dụng quốc tế BIDV - Manchester United. Theo đó, từ 10/4 đến 18/4, 5 chủ thẻ có doanh số thanh toán qua thẻ cao trong năm 2014 sẽ được tham gia chuyến du lịch Anh Quốc 7 ngày 6 đêm. Từ năm 2013, sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác đồng thương hiệu với Machester United, đây là đoàn khách thứ 3 của BIDV sang Anh Quốc.

Khách hàng trúng thưởng sẽ được tham quan xứ sở sương mù với các điểm du lịch nổi tiếng tại 2 thành phố London và Manchester: bảo tàng London, tháp đồng hồ Bigben, cung điện Buckingham hay cầu nâng Millenium… Ngoài ra, bạn còn được du thuyền trên sông Thame thơ mộng, hòa mình vào khung cảnh bình yên và lãng mạn.

Món quà được mong đợi hơn cả có lẽ là trận cầu kinh điển giữa 2 đội bóng thành Manchester diễn ra vào ngày 12/4: Manchester United - Manchester city. Đây là trận đấu quan trọng, quyết định của cuộc đua vào top 4 mùa giải Premier League 2014-2015. Với 5 trận thắng liên tiếp đến nay, các fan của quỷ đỏ đều hi vọng vào một kết quả khả quan để Manchester United có một suất trong top 4. Từ đầu tháng 3, dịch vụ du lịch và khách sạn tại thành phố Manchester đã sôi động và đầy kín. Các fan của 2 đội bóng lớn trên khắp thế giới đã nhanh chóng đặt chỗ để đón xem trận cầu.

Trong chuyến đi này, khách hàng còn được trải nghiệm sự kiện “Watch the team training” vào ngày 13/4. Tại đây, bạn sẽ được chứng kiến huấn luyện viên Louis Van Gal và các cầu thủ đội hình một tập luyện tại Trung tâm huấn luyện AON cũng như chụp ảnh cùng cả đội tuyển. Tiếp đó vào ngày 14/4, khách hàng sẽ tiếp tục tham gia “Red day” với các hoạt động như thăm quan sân vận động Old Trafford, chiêm ngưỡng phòng thay đồ của đội một, đi trên đường hầm ra sân Old Trafford, ngồi trên băng ghế huấn luyện của Sir Alex Ferguson và tham quan bảo tàng của câu lạc bộ. Những sự kiện này sẽ là những trải nghiệm thú vị và đáng quý.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đồng thương hiệu BIDV - Manchester United là sản phẩm đánh dấu sự hợp tác chính thức và độc quyền của Manchester United với ngân hàng BIDV tại Việt Nam từ năm 2013. Những ưu đãi và đặc quyền của chủ thẻ sẽ được ngân hàng tiếp tục triển khai trong năm 2015. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho cam kết của BIDV “luôn là người bạn đồng hành tin cậy”của khách hàng và xứng đáng với danh hiệu “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2015” do tạp chí The Asian Banker trao tặng.

Danh sách 5 khách hàng là chủ thẻ tín dụng quốc tế BIDV - Manchester trúng thưởng:

1. Phạm Ngọc Như Dương - TP HCM

2. Nguyễn Văn Chi - An Giang

3. Dương Thị Vân Thương - Khánh Hòa

4. Lê Tuấn Anh - Hà Nội

5. Phạm Thanh Tuấn - Hà Nội

Các thông tin ưu đãi về thẻ đồng thương hiệu BIDV Manchester United: Giảm 10% khi mua hàng tại Manchester United Online Megastore. Giảm 10% phí thành viên Câu lạc bộ Manchester United. Giảm 10% khi mua hàng tại Megastore và Red Café tại Sân vận động Old Trafford. Giảm 20% khi đặt chỗ trước cho Tour tham quan Bảo tàng và Sân vận động. Ưu đãi cho khách hàng nhận được những vật phẩm chính hãng có chữ ký của cầu thủ đội bóng Manchester United như áo đấu, cờ, poster… Cơ hội theo dõi đội tuyển Manchester United thi đấu trực tiếp tại sân vận động Old Trafford. Tham gia chương trình tích lũy điểm thưởng và hàng nghìn ưu đãi hấp dẫn khác từ BIDV Tham gia chương trình tích lũy điểm thưởng và hàng nghìn ưu đãi hấp dẫn khác từ BIDV tại đây.

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV)