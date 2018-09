Cục An toàn Thực phẩm đính chính về Rockmen

Các sản phẩm Rockmen do Công ty cổ phần Sao Thái Dương công bố đều phù hợp với hồ sơ đã được cơ quan chức năng xác nhận.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các thông tin liên quan đến an toàn thực phẩm phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, kịp thời. Một mặt đảm bảo sức khỏe khách hàng, mặt khác đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các doanh nghiệp, tránh gây hoang mang không đáng có cho người tiêu dùng.

Trước đó, một số trang mạng đưa tin các sản phẩm Rockmen "nghi" có chứa các chất Na Benzoate, Glycerin, Avicel 101 và các tá dược mg stearate, acidbenzoic, tween 80. Về vấn đề này, Cục An toàn thực phẩm có ý kiến như sau: xem xét hồ sơ công bố của Công ty cổ phần Sao Thái Dương lưu lại cho thấy, không có các chất nêu trên trong sản phẩm. Ngày 15/5, công ty đã có công văn số 56/BYT-STD báo cáo Cục về việc một số trang mạng thông tin sai sự thật về sản phẩm Rockmen.

Chiều 15/5, trang thông tin của Cục An toàn thực phẩm có bài viết về thực phẩm của công ty Sao Thái Dương với tiêu đề “Thông tin về các sản phẩm thực phẩm chức năng rockmen của Công ty cổ phần Sao Thái Dương". Cục đã tiến hành lấy mẫu 4 sản phẩm của Công ty cổ phần Sao Thái Dương kiểm tra. Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 2084/PKN-VKNQG; 2085/PKN - VKNQG; 2086/PKN - VKNQG; 2087/PKN - VKNQG ngày 23/4 của Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Quốc gia cho thấy, các chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm Rockmen do Công ty cổ phần Sao Thái Dương công bố phù hợp với hồ sơ được cơ quan chức năng xác nhận.

Trước đó, ngày 12/5, Báo Gia đình & Xã hội đã đăng tải thông tin Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa quyết định xử lý 8 trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, phạt tiền 156 triệu đồng, thu hồi 1 giấy xác nhận an toàn thực phẩm trong đó có sản phẩm thực phẩm chức năng Rockmen. Lỗi được xác định là bao bì, dán nhãn và quảng cáo nhạy cảm. Hiện các sản phẩm đồ uống của công ty được lưu hành bình thường. Các chứng nhận của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, các thành phần trong đồ uống của Sao Thái Dương đều có nguồn gốc thảo dược, không gây hại cho sức khỏe của người dùng.

