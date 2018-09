Con đường từ kẻ nghiện ngập đến triệu phú của 'bà trùm ăn kiêng'

Đằng sau thành công của chương trình thử thách ăn kiêng Whole30, ít ai biết Melissa Hartwig từng là kẻ nghiện ma túy.

Whole30 là chương trình thử thách ăn kiêng được Melissa Hartwig cùng chồng cũ đồng sáng lập vào năm 2009 và nhanh chóng trở thành hiện tượng khắp toàn cầu. Đây là chương trình tư vấn chế độ ăn kiêng và giúp hình thành thói quen hiệu quả chỉ sau 30 ngày.

Melissa Hartwig, sinh năm 1974, bắt đầu ý tưởng sáng tạo Whole30 khi đang làm việc tại một công ty bảo hiểm thuộc miền nam New Hampshire. Vào tháng 4/2015, cô và chồng xuất bản cuốn sách Whole30 sau nhiều năm nghiên cứu về dinh dưỡng và luyện tập thể hình. Cuốn sách hướng dẫn cách loại bỏ đường, tinh bột, chất béo khỏi chế độ ăn hằng ngày và thay thế bằng rau, thịt, các loại hải sản.

Cuốn sách thử thách 30 ngày ăn kiêng trở thành sách bán chạy nhất trong 113 tuần sau khi xuất bản - Ảnh: Whole30

Ngay từ khi xuất bản, cuốn sách đã bán được hơn 1 triệu bản, hiệu ứng của nó cũng nhanh chóng lan rộng trên các mạng xã hội. Có đến hơn 3,5 triệu hashtag #Whole30 trên Instagram và hơn 600.000 lượt theo dõi trên Facebook.

Chính nhờ hiệu ứng mạnh mẽ này mà hàng loạt các đối tác kinh doanh tìm đến với Whole30 để hợp tác. Thu nhập của Melissa Hartwig không còn đến từ việc bán sách mà chủ yếu đến từ các thương hiệu thực phẩm. Whole30 nhanh chóng nhận được đề nghị hợp tác từ các công ty thực phẩm hàng đầu như: Applegate, Blue Apron, Whole Foods Market and Snap Kitchen. Kể từ đây Melissa đã kiếm về cho mình hàng triệu USD từ việc quảng cáo thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng.

Nhưng trước khi đến với thành công ngày hôm nay, Melissa Hartwig từng có quá khứ không mấy tốt đẹp. Được biết đến như một biểu tượng của sắc đẹp và sức khỏe, nhưng ít ai biết rằng Melissa từng là kẻ nghiện ma túy trong 6 năm liền. Melissa Hartwig sử dụng ma túy lần đầu tiên khi vừa mới lên đại học. Sau đó cô thậm chí còn bỏ học giữa chừng. Những năm hai mươi tuổi, bà trùm của Whole30 từng chìm đắm trong ma túy.

May mắn đến với Melissa khi cô gặp được người bạn trai tốt, người đã động viên và đưa Melissa đến trung tâm cai nghiện phục hồi chức năng. Đến năm 2000, Melissa đã cai nghiện thành công và khởi đầu cho cuộc sống mới bằng nỗ lực hết mình.

Melissa từng có quá khứ chìm đắm trong nghiện ngập - Ảnh: CNBC

Đầu tiên Melissa bắt đầu thay đổi các thói quen trong sinh hoạt hằng ngày từ trang phục đến ăn uống và tập luyện thể dục hằng ngày. Ngoài ra Melissa còn hướng mình đến lối sống tích cực và tư duy lạc quan.

Sau đó Melissa nhanh chóng xin được việc tại một công ty bảo hiểm với vị trí trợ lý hành chính và gắn bó với công ty này 10 năm. Cũng trong thời gian này Melissa quyết định quay lại trường học và tốt nghiệp đại học New Hampshire năm 2003.

Những lúc rảnh rỗi Melissa luôn dành thời gian nghiên cứu các vấn đề về dinh dưỡng, đồng thời làm huấn luyện viên tại trung tâm thể hình CrossFit. Vì vậy Melissa đã tích lũy được vô số kinh nghiệm từ sở thích cá nhân và là nền tảng để ra đời Whole30.

Melissa gặp chuyên viên vật lý trị liệu Dallas, người có cùng sở thích và mối quan tâm chung. Từ đây họ đã nảy sinh ý tưởng thử thách 30 ngày ăn kiêng với những thực phẩm lành mạnh và tạo thói quen cân bằng dinh dưỡng hằng ngày.

Năm 2009, Melissa bắt đầu viết blog chia sẻ kinh nghiệm ăn kiêng với thử thách 30 ngày trên và nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc. Ngày càng nhiều ý kiến phản hồi của độc giả khiến Melissa phấn khởi và quyết định dành toàn bộ thời gian để theo đuổi chương trình Whole30.

Năm 2010 Melissa bỏ việc, tập trung toàn bộ vào kế hoạch viết sách. Ngoài ra cô còn làm diễn giả cho nhiều chương trình tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng tại các trung tâm thể hình. Để tương tác với độc giả tốt hơn, Melissa bắt đầu xây dựng website và mở rộng sang các kênh mạng xã hội khác như Instagram, Facebook.

Cuốn sách đầu tiên của chương trình Whole30 là Hãy bắt đầu với thực phẩm: Khám phá thử thách 30 ngày và thay đổi đời bạn xuất bản năm 2012 đã thành công ngoài mong đợi. Theo The New York Times đây là cuốn sách bán chạy nhất trong 113 tuần lễ đầu tiên.

Chương trình thử thách 30 ngày ăn kiêng Whole30 trở nên phổ biến và ngày càng được nhiều người biết đến. Melissa nhanh chóng trở thành biểu tượng của sức khỏe và sắc đẹp của nhiều phụ nữ toàn cầu. Hiện nay mỗi ngày kênh truyền thông của Whole30 có đến 2 triệu lượt truy cập và tương tác.

Thảo Nguyên (Theo CNBC)