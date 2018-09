Co.opmart giảm giá giò chả, lạp xưởng Tết trong 10 ngày

Từ 28/1 đến 7/2, 81 siêu thị Co.opmart và 2 siêu thị Co.opXtra giảm giá mạnh các loại giò chả, lạp xưởng và một số sản phẩm phục vụ Tết.

Danh mục giảm giá mạnh đợt này có lạp xưởng tươi, chả lụa tươi, giò bò đặc biệt, giò lụa không hàn the, giò lụa bì, chả hoa đông lạnh... được giảm giá mạnh, chỉ còn ở mức 79.900 đồng cho 500g lạp xưởng và 74.600 đồng 500g chả lụa. Cùng với lạp xưởng và giò chả, các mặt hàng chế biến sẵn, mứt dừa, hạt điều, bánh ngọt, nho Mỹ khô, dầu ăn, củ kiệu, hạt nêm… cũng giảm giá mạnh.

Theo ông Võ Hoàng Anh - Giám đốc Marketing Saigon Co.op, chương trình "10 ngày giảm giá hết ga" cho các mặt hàng đặc trưng Tết đợt này nhằm giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm, an toàn và đầy đủ để chăm lo cho mâm cơm gia đình ngày Tết. So với năm trước, số lượng mặt hàng tham gia giảm giá Tết năm nay tăng cao hơn và mức giảm giá sâu hơn do có chuẩn bị tốt từ giữa năm.

Ngoài việc giảm giá mạnh các mặt hàng Tết, hệ thống siêu thị cũng tăng cường nhân sự và trang thiết bị để tránh tình trạng khách hàng chờ tính tiền lâu, đồng thời tăng giờ mở cửa lên từ 2 đến 4 tiếng mỗi ngày và mở cửa đến trưa 29 Tết ngày để phục vụ khách.

(Nguồn: Siêu thị Co.opmart)