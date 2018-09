Cơ hội trúng xe Vespa khi mua bột TakyFood

Chương trình do Công ty cổ phần bột thực phẩm Tài Ký tổ chức từ 15/7 đến 12/10 với nhiều giải thưởng giá trị.

Sau một thời gian tổ chức, chương trình "Mua bột TakyFood, sút ngay Vespa về" đã tìm ra 5 người tiêu dùng may mắn trúng 2 giải xe Piaggio Vespa và 3 giải xe Honda Wave Alpha.

Danh sách khách hàng trúng thưởng đợt 1:

Giải thưởng Họ tên người trúng thưởng Địa chỉ xe Vespa Huỳnh Thu Loan phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM xe Vespa Phạm Thị Dung xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai xe Wave Alpha Nguyễn Thị Kim Ngọc phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM xe Wave Alpha Tiêu Huế Hoa phường 4, TP Vũng Tàu xe Wave Alpha Lê Thị Kiều Nương xã Hương Mỹ, Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Ngoài ra, công ty cũng trao nhiều phần quà cho những người tiêu dùng may mắn trúng các giải khác. Vào 19h, ngày 3/9, Công ty cổ phần bột thực phẩm Tài Ký sẽ tổ chức lễ trao giải đợt một trong "Hội chợ tiêu dùng" tại sân vận động Phú Thọ do Sở Công thương TP HCM tổ chức.

Chị Huỳnh Thị Thu Loan ở quận Tân Phú, TP HCM là người may mắn trúng giải thưởng xe Vespa.

Chị Huỳnh Thu Loan, người tiêu dùng trúng giải xe Vespa chia sẻ: "Tôi mở túi bột ra để làm bánh thì thấy thẻ cào nên cào thử, ai ngờ trúng giải thưởng là xe Vespa. Tôi không tin vào mắt mình nên đưa cho hàng xóm xem lại. Ai cũng vui mừng vì đã trúng giải thưởng lớn như vậy". Chị Loan cũng cho biết, gia đình mới sử dụng bột thực phẩm Tài Ký, trong đó chị thường dùng bột bánh xèo cốt dừa. Bột sau khi chế biến có vị dừa tự nhiên, vành bánh mỏng, giòn tan, chỉ bỏ ra chút ít thời gian là gia đình đã có món bánh truyền thống ngon lành.

Chị Phạm Thị Dung ở Biên Hòa, Đồng Nai nhận giải xe Vespa.

Chị Phạm Thị Dung ở Đồng Nai cho biết: "Tôi rất bất ngờ và vui sướng khi cào trúng xe Vespa. Gia đình tôi là khách hàng thân thiết của Công ty bột Tài Ký. Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều thực phẩm không tốt cho sức khỏe người tiêu dùng nhưng tôi khá yên tâm khi dùng các sản phẩm của Công ty cổ phần bột thực phẩm Tài Ký vì chất lượng đảm bảo, tiện lợi".

Chương trình "Mua bột TakyFood, sút ngay Vespa về" vẫn đang diễn ra với 4 giải xe Vespa và 7 giải xe Wawe chờ đợi khách hàng may mắn. Bên cạnh đó, công ty cũng trao hàng nghìn giải thưởng khác cho khách hàng may mắn như bếp hồng ngoại, máy vắt cam, bộ nồi 3 cái, quạt bàn... Với mục tiêu mang ẩm thực Việt an toàn đến với mọi gia đình, bột thực phẩm Tài Ký không chỉ sử dụng nguồn nguyên liệu sạch, giúp người nội trợ chế biến những món ngon, bổ dưỡng mà còn tạo không khí sum vầy hạnh phúc trong bữa ăn gia đình Việt.

Chương trình cào trúng thưởng "Mua bột TakyFood, sút ngay Vespa về" diễn ra từ 15/7 đến 12/10, áp dụng cho các điểm bán hàng, tạp hóa, siêu thị trên toàn quốc. Người tiêu dùng khi mua các sản phẩm bột chiên giòn, bột bánh xèo, bột năng, bột béo, bột bắp, bột bánh cuốn, bột chiên xù... của công ty có cơ hội trúng thưởng khi nhận được thẻ cào may mắn bên trong. Chi tiết xem tại website www.takyfood.com.vn hoặc liên hệ 1900 6108 (bấm phím 0) trong thời gian 8h10-16h, từ thứ 2 đến thứ 7.

Công ty cổ phần bột thực phẩm Tài Ký có văn phòng tại số 435 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM và nhà máy sản xuất tọa lạc tại 297/A Hồ Văn Tắng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM hoạt động từ năm 2007 trên diện tích 10.000m2. Công ty hoạt động sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22000 : 2005, với hơn 200 nhà phân phối, trên 300 siêu thị gồm hệ thống Coop, Big C, Lotte... Sản phẩm Tài Ký còn được xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Mỹ, Đức, Australia...

