Cơ hội trải nghiệm data tốc độ cao miễn phí cùng MobiFone

Hai gói data đặc biệt được khuyến mãi giảm giá 50% trong vòng 12 tháng để truy cập Facebook và Youtube: - Gói FA: Chỉ với 40.000 đồng một tháng, bạn được miễn phí truy cập Facebook tốc độ cao - không giới hạn dung lượng và được tặng thêm một GB để truy cập Internet. Cú pháp "KM1 FA" gửi 999. (Giá gói cước FA chưa khuyến mãi là 80.000 đồng một tháng). - Gói MY: Chỉ với 65.000 đồng một tháng, bạn được miễn phí truy cập Youtube và FPT Play tốc độ cao - không giới hạn dung lượng và tặng thêm hai GB để sử dụng Internet. Cú pháp "KM1 MY" gửi 999. (Giá gói cước MY chưa khuyến mãi là 130.000 đồng một tháng).