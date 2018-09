Cơ hội khám phá Singapore miễn phí cho 2 người

GoBear Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm so sánh bảo hiểm du lịch quốc tế trên trang gobear.com mang đến cho người dùng cơ hội trải nghiệm tìm kiếm và so sánh 26 sản phẩm với gần 100 gói bảo hiểm du lịch quốc tế từ 21 nhà cung cấp tại Việt Nam, gồm các công ty bảo hiểm phi nhân thọ và công ty môi giới bảo hiểm. GoBear đem đến sản phẩm so sánh bảo hiểm du lịch quốc tế miễn phí, cá nhân hoá, đa dạng, tiết kiệm, giúp người dùng Việt Nam lựa chọn được những gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của riêng mình, để chuyến nghỉ dưỡng hay công tác của bản thân và gia đình được an toàn, vui vẻ.