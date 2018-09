Cơ hội dự đêm nhạc của Ariana Grande khi mua xe Yamaha Grande

Khi giới thiệu bạn bè mua thành công xe Yamaha Grande, bạn sẽ có cơ hội nhận được một cặp vé xem Ariana miễn phí.

Cuối tháng 8, nữ ca sĩ người Mỹ - Ariana Grande sẽ mang đến cho người hâm mộ Việt Nam đêm nhạc "Dangerous Woman". Sự kiện này nằm trong khuôn khổ tour diễn quốc tế nhằm quảng bá cho album thứ 3 của Ariana, khởi động từ ngày 3/2 và kết thúc vào ngày 21/9.

Đêm diễn "Dangerous Woman" của Ariana đánh dấu lần đầu tiên một nghệ sĩ quốc tế tổ chức concert quảng bá album tại Việt Nam.

Tour diễn dừng chân tại các thành phố lớn thuộc Bắc Mỹ như New York, Miami... và tại khu vực Đông Nam Á. Việt Nam là một trong 4 địa điểm được cô nàng và ê kíp lựa chọn. Đây cũng là lần đầu tiên có một ca sĩ chọn Việt Nam là nơi tổ chức show diễn riêng nhằm quảng bá album.

Theo thông tin mới nhất, để chuẩn bị cho tour diễn tại Việt Nam, Ariana sẽ mang theo ê kíp lên tới 70 người, bao gồm quản lý, stylist, các vũ công... Người đẹp sẽ trình diễn 21 ca khúc trong "Dangerous Woman" tour, trong đó có những ca khúc đã làm nên tên tuổi của cô như Focus, One Last Time, Bang Bang, Side to Side...

Các ca khúc này chủ yếu đến từ hai album My Everything và Dangerous Woman. Tất cả đều được thể hiện qua giọng ca ngọt ngào cao vút của Ariana và những màn vũ đạo nóng bỏng do ê kíp riêng của cô đảm nhận. Đây là dịp để các fan có thể gặp gỡ thần tượng của mình ở khoảng cách gần nhất.

Yamaha Motor Vietnam - nhà đồng tài trợ của đêm nhạc "Dangerous Woman"

Việt Nam là một trong bốn quốc gia Đông Nam Á chào đón Ariana Grande trong tour diễn lần này. Giá vé tại Việt Nam từ 790.000 đồng đến 4,9 triệu đồng, thấp hơn các nước khác như Singapore (3 triệu đến 22 triệu đồng), hay Philippines (1,2 triệu đến 12 triệu). Nhờ lợi thế giá vé cạnh tranh, nhiều khán giả từ các nước châu Á đã chọn TP HCM làm điểm đến để tận hưởng âm nhạc. Chính điều này khiến cho vé việc "săn" vé của show diễn trở nên khó khăn.

