Chuyện tình buồn của 'Xin lỗi anh yêu em'

Câu chuyện tình yêu đầy tiếc nuối với những cung bậc cảm xúc khác nhau trong bộ phim Hàn Quốc 'Xin lỗi anh yêu em' sẽ trở lại với khán giả trên kênh SCTV11.

Bộ phim là sự đan xen của nhiều cung bậc cảm xúc, nội tâm con người. Đó là tình mẫu tử thiêng liêng tận sâu thẳm trong trái tim người con; là sự hi sinh cao cả, đầy ắp tình thương của người anh dành cho đứa em trai. Hơn hết, đó là những cảm xúc ngọt ngào nhưng cũng chan chứa nỗi đau bởi sự bi thương, cảm động trong mối tình đôi lứa với nhân vật trung tâm là Cha Moo Hyuk (So Ji Sub) - một con người đầy bất hạnh.

Vừa cất tiếng khóc chào đời, Cha Moo Hyuk và người chị gái song sinh của mình đã bị bà ngoại bí mật đem vào cô nhi viện cho vì sợ mang lại tai tiếng cho mẹ anh - một nữ diễn viên nổi tiếng. Cha Moo Hyuk được một gia đình nhận về nuôi và đưa đến sống tại Australia. Tưởng rằng cuộc đời sẽ sang trang mới nhưng Moo Hyuk lại bị bố mẹ nuôi thường xuyên hành hạ khiến anh phải bỏ trốn. Lớn lên giữa xứ người và thiếu sự yêu thương chăm sóc của người thân, Moo Hyuk trở thành một gã lưu manh giang hồ nổi tiếng.

Trong lễ cưới của người yêu cũ (đã phản bội đi cưới người khác), Cha Moo Hyuk bị bắn, một viên đạn vĩnh viễn nằm trong đầu anh. Biết mình sắp chết, anh quyết định trở về Hàn Quốc để tìm gặp lại mẹ ruột của mình trước lúc ra đi với hy vọng tìm thấy và được mẹ đón nhận sau bao năm xa cách. Nhưng mẹ của Moo Hyuk hiện vô cùng giàu có và đang sống cùng cậu con trai là ca sĩ nổi tiếng Choi Yoon.

Ấp ủ ý định trả thù người mẹ tàn nhẫn nhưng cuối cùng Cha Moo Hyuk đã không thực hiện bởi anh nhận ra cuộc đời vẫn còn có tia sáng khi gặp được Eun Chae (Im Soo Jung) - một cô gái hiền lành, tốt bụng. Lúc nhận được tình yêu chân thực của Eun Chae dành cho mình thì cũng chính là lúc ám ảnh viên đạn quay lại hành hạ anh... Những diễn biến của bộ phim “Xin lỗi anh yêu em” sẽ phát sóng lúc 20h20 từ ngày 21/10 trên SCTV11 - Kênh Văn hóa & Nghệ thuật của truyền hình cáp SCTV.

(Nguồn: SCTV11)