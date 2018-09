Chương trình truyền hình hay trong tháng 9

K+ phát sóng nhiều bộ phim truyền hình ăn khách của Mỹ bên cạnh hàng loạt những trận cầu và các giải đua xe lớn...

“Sex and the City” là bộ phim về những phụ nữ trung niên thành đạt, còn "The Carrie Diaries" là câu chuyện về những người trẻ đang không ngừng tìm kiếm cái “ tôi” của mình. Phim xoay quanh những buổi hẹn hò thú vị, những anh chàng đẹp trai và những cô nàng bốc lửa trong thế giới tình yêu.

Từ những tác phẩm ngọt ngào dành cho những cô nàng lãng mạn như “Trở lại tuổi 16”, “Thế giới ngược” “Cuộc chiến nữ sinh”, đến các tác phẩm dành cho khán giả cá tính như “Sư tử chiến”, “Trận chiến sa mạc” đều là những bộ phim bom tấn thu hút giới trẻ trong tháng 9. Bên cạnh đó, các serie phim truyền hình ăn khách như “Dòng đời nghiệt ngã”, “Nhật ký Carrie" cũng đang chiếm giữ niềm say sưa của các khán giả nữ.

Phái nữ luôn mê mẩn với phim ảnh, nam giới lại thỏa sức đam mê bóng đá. Ngoài bản quyền giải Ngoại hạng Anh, trên K+ còn có hàng loạt các giải bóng đá như Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Champions Leagues, Europa League, Championship, League One, League Two, Carling Cup, Guinness International Cup 2014 và FA cup. Những trận đấu đỉnh cao trên sẽ diễn ra vào cuối tuần phát trên các kênh K+.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, (Mỹ Đình, Hà Nội) chia sẻ, tháng 9 này, những ngày cuối tuần có nhiều trận hay: Arsenal gặp Man City; Man City gặp Chelsea; Derby Real Madrid gặp Atl Madrid …Nhà anh mới lắp dịch vụ Multiroom mới, nên cả hai TV trong nhà đều có truyền hình K+, không như mùa giải năm ngoái, anh phải tìm quán cafe để nhường vợ xem phim.

Những trận cầu đỉnh cao cuối tuần luôn là “cớ” để các bạn trẻ tụ tập vui vẻ.

Không chỉ là một fan bóng đá cuồng nhiệt, anh Tuấn còn say mê golf. Vì vậy, anh cũng đang nóng lòng mong chờ Ryder Cup - giải golf đẳng cấp thế giới sẽ bắt đầu ngày 26/9 này trên kênh K+1. Cũng như nhà anh Tuấn, nhiều cặp vợ trẻ khác đều say mê với các nội dung giải trí phong phú trên K+. Trước đây để tiết kiệm chi phí gia đình, nhiều nhà chỉ lắp một đầu thu nên không phải lúc nào, các thành viên trong gia đình cũng được thỏa mãn sở thích xem chương trình riêng của mình. Với chính sách Multiroom mới của K+, thêm 25.000 đồng một tháng cho mỗi tivi phụ trong nhà, nhiều gia đình trẻ đã lắp thêm các đầu thu ở các phòng riêng để có thể tự do xem những nội dung truyền hình mình yêu thích.

Sử dụng truyền hình analog chia ra nhiều tivi trong nhà, chất lượng tín hiệu truyền hình kém, hình ảnh nhập nhèm. Chị Hoài Thu (làng Quốc tế Thăng Long) chia sẻ, sau ít ngày trải nghiệm công nghệ Multiroom mới của K+, mình thấy các tivi trong nhà chất lượng đều tương đương nhau. Chị vừa nấu ăn vừa xem phim trong bếp, chồng mình xem đá bóng trong phòng ngủ, bé con nhà mình xem hoạt hình ngoài phòng khách, tất cả đều cùng một lúc mà chất lượng âm thanh, hình ảnh đều tốt.

K+ có tất cả các giải bóng đá lớn.

Chị Hoài Thu cũng cho biết, hai vợ chồng trẻ đang dự định nâng cấp đầu thu chính ở ngoài phòng khách lên chất lượng HD. Dịp khuyến mại đầu mùa giải mới, giá đầu thu HD giảm hẳn một nửa, còn 990.000 đồng một sản phẩm. "Mình sẽ ưu tiên cho ông xã xem bóng đá với chất lượng HD, để không còn lý do gì đòi xem bóng đá ngoài quán nữa”, chị Thu cho biết.

Từ 11/9 đến hết 31/12, khi đăng ký mới gói thuê bao mới Access+ và PremiumHD+ kèm thêm thuê bao phụ, hoặc chỉ đăng ký mới multiroom, khách hàng được miễn phí toàn bộ thuê bao phụ với thời hạn có hiệu lực của thuê bao chính.

