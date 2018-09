Chương trình tổng kết 140 năm bia Sài Gòn

347.949 phiếu tham dự, 32.258 người yêu thích fanpage, 500 người tham gia minigame, hơn 310 bài thi ảnh... là những con số ấn tượng trong chương trình kỷ niệm 140 năm bia Sài Gòn.

Khách hàng và những người hâm mộ thương hiệu bia Sài Gòn trên khắp cả nước khá hài lòng và phấn khởi về giải thưởng xứng tầm của nhãn hàng. Chị Bình (Thanh Hóa) chia sẻ: “Tôi ủng hộ bia Sài Gòn từ khá lâu, ưu ái hơn cả là bia 333. Giải thưởng năm nay có giá trị và có sức lôi cuốn lớn. Tham gia chương trình biết đâu tôi lại may mắn được đi dự lễ hội bia Đức và trúng vàng". Chị Châu (An Giang) cho biết: “Nhà tôi quen sử dụng bia Sài Gòn. Năm nay hãng có chương trình khuyến mãi khá hay, giải thưởng lại cao. Để ông xã nhậu ở Việt Nam mãi cũng chán, mình thử vận may xem, biết đâu lại được đi nhậu ở Đức”.

Sau hơn một tháng triển khai thực hiện, chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng đã đạt được nhiều con số ấn tượng: 347.949 phiếu tham dự gửi về ban tổ chức; 32.258 người yêu thích fanpage, 500 người tham gia hoạt động minigame trên fanpage 140 năm bia Sài Gòn. Ngoài ra, chương trình còn nhận được hơn 310 bài thi ảnh chất lượng cao tham gia cuộc thi “Tôi yêu bia Sài Gòn”…

Công tác truyền thông và hoạt động cộng đồng trên fanpage đã góp phần vào thành công của chương trình. Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm may mắn các giải thưởng quan trọng, trong đó có 6 giải tham dự lễ hội bia Oktoberfest nổi tiếng tại nước Đức xinh đẹp.

Đại diện Bia Sài Gòn cũng có những chia sẻ về chương trình: “Năm 2015, Công ty bia Sài Gòn có những niềm vui lớn như kỷ niệm 140 năm thương hiệu, giải vàng bia quốc tế tại Australia. Đây là những tin vui đánh dấu sự trưởng thành của thương hiệu bia Sài Gòn. Thành công của thương hiệu đến từ sự ủng hộ của người tiêu dùng lúc khó khăn cũng như khi phát triển. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn gửi tới khách hàng những niềm vui và món quà nhỏ. Hy vọng trong tương lai, bia Sài Gòn tiếp tục được nhiều người đón nhận hơn”.

Bia Sài Gòn luôn nỗ lực trong việc mang đến các chương trình và giải thưởng thú vị cho khách hàng, bao gồm cả những khách hàng thân thiết và khách hàng mới trong hành trình 140 năm qua. Đây cũng là nguồn động lực to lớn để thương hiệu tiếp tục tìm hiểu và hướng đến nhu cầu chung của người tiêu dùng.

(Nguồn: Bia Sài Gòn)