Chuỗi siêu thị Modern Life tiếp tục mở rộng

Ngày 4/12, chuỗi siêu thị Modern Life sẽ khai trương cơ sở mới tại Trung tâm Thương mại The Garden với nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Được biết tới là chuỗi siêu thị cao cấp, chuyên phân phối các mặt hàng tủ bếp và dụng cụ nhà bếp, đồ gia dụng điện tử, đồ tiện ích, đồ trang trí và quà tặng. Modern Life đã và đang là nơi quy tụ của các thương hiệu uy tín, chất lượng trên thế giới, trong đó có những thương hiệu có lịch sử lâu đời như Nachtmann (Đức) từ 1834, Wusthof (Đức) từ 1814, Trudeau (Canada) từ 1889, F.dick (Đức) từ 1778, Victorinox (Thụy Sĩ) từ 1891…

Mô hình mua sắm của Modern Life nói chung và Modern Life tại The Garden nói riêng luôn đề cao tính trải nghiệm cho khách mua hàng. Trong một không gian rộng với đa dạng các thương hiệu, mặt hàng…, các sản phẩm được bày trí một cách trang trọng, bắt mắt theo từng concept, từng chủ đề, tạo nên một vòng tròn khép kín. Từ đó, khách sẽ dễ dàng tìm kiếm hay khám phá chính xác mong muốn, nhu cầu của bản thân.

Tại gian hàng dao, thớt và dụng cụ làm bếp của Modern Life, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những thương hiệu sản phẩm dao, thớt nổi tiếng trên thế giới, có lịch sử tới cả trăm năm như Wusthof (Đức), F.dick (Đức), Kyocera (Nhật Bản), Larch Wood (Canada)… với nhiều chủng loại, kích cỡ. Tất cả các loại dao, thớt được phân phối bởi hệ thống siêu thị này đều là những sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, có độ bền cao, không han gỉ, chống ăn mòn…

Tại gian hàng đồ gia dụng cao cấp thương hiệu Yori - một thương hiệu cao cấp thuộc bản quyền của Modern Life, các sản phẩm đều rất đa dạng và tiện dụng như rổ quay rau, thiết bị đựng đồ đa năng, chảo chống dính, các bộ nồi... đều có đủ chất liệu, màu sắc, kích cỡ và được sản xuất theo công nghệ tiên tiến hiện nay. Sản phẩm nồi có đáy 3 lớp, hấp thụ nhiệt tốt, tản nhiệt đều, độ bền cao và kiểu dáng sang trọng lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu, được chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm bởi tổ chức kiểm định Intertek (Hong Kong).

Nếu bạn thích trang trí ngôi nhà bằng những đồ pha lê, thủy tinh, sang trọng, tinh tế, giàu hình khối… Modern Life có đầy đủ các hãng pha lê, thủy tinh nổi tiếng toàn cầu như Natchmann (Đức), Anchor Hooking (Mỹ)... Bạn có thể tự tìm thấy cho mình những bộ ly, cốc trong suốt, tuyệt đẹp được mô phỏng từ giọt nước hay hình dáng tự nhiên. Những bình rượu pha lê với hoa văn chạm khắc tinh xảo bởi các nghệ nhân Đức xứng tầm với đẳng cấp người sử dụng.

Một nét khác biệt của Modern Life The Garden so với Modern Life Vincom Bà Triệu và Modern Life Royal City là không chỉ tập trung vào gian bếp, tại đây bạn còn có thể được tham quan không gian demo các sản phẩm gia dụng thương hiệu nổi tiếng thế giới cho các phòng trong ngôi nhà bao gồm: sản phẩm dùng cho phòng khách, phòng ngủ, phòng trẻ em, phòng tắm, phòng toilet, phòng giặt phơi và khu vực ngoài trời bao gồm ban công và sân vườn.

Sự hấp dẫn của thương hiệu không chỉ đến từ chuỗi hệ thống siêu thị, mà ngay cả website bán hàng trực tuyến cũng thu hút được sự quan tâm của khách hàng. Kênh bán hàng trực tuyến với trữ lượng sản phẩm đồi dào, đa thương hiệu nổi tiếng như Tramontina (Braxin), Roichen (Hàn Quốc) hoặc đồ nhựa Kis (Italy)… Website bán hàng trực tuyến của Modern Life đang được người tiêu dùng đánh giá là một siêu thị trực tuyến uy tín và quy mô lớn tại Việt Nam. Trang web có các chính sách ưu việt như giao hàng miễn phí, đổi trả hàng trong vòng 7 ngày, giao quà tặng chỉ trong 3 giờ cùng chính sách chăm sóc khách hàng đẳng cấp, lấy sự hài lòng của khách làm trọng tâm. Do vậy siêu thị trực tuyến đủ khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu mua sắm như mua lẻ, mua theo nhóm hoặc mua dự án của khách hàng.

Chương trình khuyến mại lớn trong năm mừng khai trương siêu thị thứ 3 với các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, có tại hệ thống siêu thị Modern Life:

Khuyến mại giờ vàng giảm 55% nồi cơm điện Lihom Hàn Quốc (lúc 10h và 18h các ngày 4, 6, 8, 10, 12 của tháng 12) và bộ nồi cao cấp Yori (lúc 10h và 18h các ngày 3, 5, 7, 9, 13 trong tháng 12)…

Trên website bán hàng trực tuyến của Modern Life, khách sẽ được giảm giá lớn tới 30% đồ pha lê Nachtmann (Đức), mua một tặng một đối với các thương hiệu dao gốm Kyocera (Nhật), tiết kiệm từ 200.000 đồng tới 500.000 đồng khi mua dụng cụ nhà bếp các thương hiệu Cole & Mason (Anh), Tramontina (Braxin), Kuhn Rikon (Thụy Sĩ), Swiss Diamond (Thụy Sĩ)…

Cùng nhiều chương trình khuyến mại lớn khác…

Hệ thống Siêu thị Modern Life:

- Modern Life Vincom Center Bà Triệu: tầng 4, tháp A Vincom Bà Triệu, số 191 Bà Triệu, Hà Nội. Điện thoại: (04) 2220 0605.

- Modern Life Royal City: tầng hầng B2, R6-5-8-S2-S3, Trung tâm Thương mại Royal City, số 72 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Điện thoại: (04) 6664 1989

- Modern Life The Garden: tầng 3 S3-5-6 TTTM The Garden, khu đô thị The Manor, đường Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Mua hàng trực tuyến: www.modernlife.vn

Mua hàng qua điện thoại: 18001715

Fecebook: https://www.facebook.com/ModernLifeVietnam

(Nguồn: Modern Life)