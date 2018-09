Chủ tịch Khaisilk thừa nhận bán lụa Trung Quốc, nhiều sản phẩm bị tịch thu

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa kiểm tra cửa hàng Khaisilk tại Hàng Gai và thu giữ nhiều sản phẩm vi phạm.

Đội 14 Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, phối hợp với C46 vừa có cuộc kiểm tra tại cửa hàng Khaisilk số 113 Hàng Gai, Hà Nội. Ông Trần Hùng, Cục phó Cục Quản lý cạnh tranh, cho biết đã phát hiện gian lận thương mại, làm giả nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm tại cửa hàng này.

Tại đây, Chi cục đã thu giữ số sản phẩm có dấu hiệu vi phạm với giá trị 30 triệu đồng từ cửa hàng.

"Cái mất mát lớn nhất là thương hiệu quốc gia, bởi Khaisilk thường được nhiều đoàn khách quốc tế lựa chọn khi đến Việt Nam", ông Hùng cho biết.

Đội 14 Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, phối hợp với C46 vừa có cuộc kiểm tra tại cửa hàng Khaisilk số 113 Hàng Gai, Hà Nội.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã có văn bản yêu cầu Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, xem xét và làm rõ các thông tin liên quan tới việc Tập đoàn Khaisilk bán khăn nhãn mác "made in China".

“Trường hợp nếu có dấu hiệu vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái, bảo vệ người tiêu dùng, các đơn vị đề nghị ngay hướng xử lý và báo cáo Bộ trưởng trước ngày 28/10", Bộ Công Thương cho biết.

Theo ông Phạm Ngọc Hùng - Phó chủ tịch Quỹ Chống hàng giả Việt Nam, việc Khaisilk quảng bá sản phẩm hàng Việt chất lượng cao, nhưng thực chất là bán hàng gắn mác Trung Quốc, là hành vi "đánh lừa người tiêu dùng, gian lận thương mại, giả thương hiệu". Hành vi này đã vi phạm quy định của Nghị định 124 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Hùng cũng cho rằng, cùng với lời xin lỗi thì chủ thương hiệu này cần phải thực hiện việc đền bù cho khách hàng đối với những trường hợp có khiếu nại khi mua phải hàng giả thương hiệu.

Hình ảnh chiếc khăn vừa "Made in China", vừa "Made in Vietnam" trên Facebook Đặng Như Quỳnh.

Trước đó, ngày 23/10, trên trang Facebook cá nhân Đặng Như Quỳnh đã phản ánh sự việc mua phải khăn lụa Khaisilk có gắn mác “Made in China”. Theo anh Quỳnh, ngày 17/10, công ty của gia đình anh đã đặt mua 60 chiếc khăn lụa với giá 644.000 đồng mỗi chiếc tại cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai (Hà Nội) với tổng giá trị đơn hàng là 38.640.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, công ty phát hiện trong lô hàng có một chiếc khăn vừa có mác “KHAISILK - Made in Việt Nam”, vừa có mác “Made in China”. Công ty cho kiểm tra toàn bộ lô hàng và phát hiện trong số còn lại có nhiều khăn có dấu hiệu cắt mác tại viền khăn.

Trước sự việc trên, ông Hoàng Khải - Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk - sau đó đã thừa nhận bán 50% lụa "made in China" trong hệ thống của mình và gửi lời xin lỗi tới người tiêu dùng.

Minh Sơn