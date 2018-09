Chọn thớt cho gian bếp

Người nội trợ không chỉ sắm một mà ít nhất vài chiếc thớt khác nhau để phục vụ nhu cầu chặt, thái…

Nếu là người ưa sử dụng các dòng thớt gỗ theo cách truyền thống, bạn có thể chọn thớt Larch Wood (Canada). Loại thớt này có khối lượng và độ dày tiêu chuẩn, mang đến cho bạn một cảm giác “đã tay”, “chắc thớt” mà không để lại vết dao, bởi bề mặt thớt là tập hợp của nhiều thớ gỗ nhỏ ghép lại. Với cách liên kết này, khi dao chạm vào thớt, lập tức các thớ gỗ tách ra rồi tự động đóng lại khi nhấc lưỡi dao lên. Thớt này phù hợp với các đầu bếp chuyên chế biến những món ăn băm, chặt.

Thớt Larch Wood không bị mùn, nứt, mục… sau một thời gian sử dụng (vì gỗ nguyên liệu được chọn lựa kỹ, được làm khô ở nhiệt độ tiêu chuẩn trong thời gian 14-16 ngày trước khi được định hình và đưa vào sản xuất). Đế thớt được gắn lớp cao su dày 1cm để chống trơn trượt, dễ cầm, ngăn không cho hơi ẩm tụ lại ở đáy thớt. Đây là ưu điểm nổi bật giúp thớt gỗ Larch Wood gần như “miễn nhiễm” với các loại vi khuẩn gây bệnh, giúp quá trình cọ rửa dễ dàng… làm hài lòng ngay cả với những đầu bếp khó tính.

Không chỉ là sản phẩm chất lượng cao, loại thớt này còn đa dạng ở hình dáng sản phẩm. Với loại thớt gỗ dọc, Larch Wood đã tiên phong và trở thành một trong những dòng phổ biến để làm bếp, cắt sushi, cắt bánh ròn, hay thái rau trình diễn. Hoặc với các dòng thớt hình ovan, thớt vuông, thớt vừa, thớt nhỏ… thớt Larch Wood không chỉ dùng khi chế biến món ăn, mà còn được người nội trợ sử dụng như là những món đồ trang trí cho không gian nhà bếp nhà mình.

Thớt Epicurean sẽ làm bạn hài lòng bởi nó được làm ra từ vật liệu sinh thái cao cấp, thân thiện với môi trường. Loại thớt này được sản xuất tại Mỹ, được làm từ nhiều lớp sợi gỗ tự nhiên, không làm dao bị cùn và có thể chịu nhiệt tới 176 độ C. Không những vậy, loại thớt này còn có khả năng chống trượt tốt nhờ các góc đều có miếng đệm silicon để nâng thớt lên và cố định trên mặt sàn, giúp cho thớt luôn chắc chắn và không bị rung hay dịch chuyển theo đà dao khi ta thái.

Do được thiết kế để sử dụng hàng ngày nên các góc chống trượt của thớt Epicurean rất linh hoạt, có thể tháo rời để làm sạch cùng các vật dụng khác bằng máy rửa bát. Hầu hết các loại thớt Epicurean đều có dáng mỏng và lỗ tiện dụng, để có thể đặt vào giá hoặc treo lên tường nhà bếp.

Còn thớt Kuhn Rikon là một thế giới đa sắc màu, được sản xuất từ nhựa dẻo cao cấp, mặt thớt nhám, có khả năng kháng khuẩn, uốn dẻo như lòng chảo, lại dễ dàng rửa sạch trong các loại máy rửa bát. Kuhn Rikon có các phụ kiện đi kèm như các bộ thớt, bộ dao đa chức năng… được thiết kế một cách tối ưu, giúp việc nấu ăn trở nên thông minh và độc đáo.

Thớt Trudeau được làm từ nhựa polyetilen mật độ cao, chống trượt, xước... có nhiều màu, nhiều kích thước phù hợp với nhiều mục đích sử dụng. Với loại thớt này, bạn có thể vệ sinh được bằng máy lau rửa bát và có thể gập lại sau khi dùng để tiết kiệm diện tích cất giữ.

Ngoài ra, hiện trên thị trường còn có nhiều loại thớt khác như thớt tre, thớt đá, thớt thủy tinh, đến từ nhiều thương hiệu có tên tuổi. Tuy nhiên, tùy vào điều kiện, không gian và sở thích và mục đích sử dụng mà mỗi người nội trợ sẽ có những tiêu chí để quyết định mua (một hay nhiều) loại thớt khác nhau, phù hợp nhất cho gia đình mình.

Khi chọn thớt, bạn nên xem kích thước của thớt dựa trên không gian bếp; hình dáng và độ dày của thớt; an toàn với sức khỏe; tính thẩm mỹ; an toàn với các dụng cụ bếp. Do thớt sử dụng hàng ngày, nên bạn cần có ít nhất 2 loại (thức ăn sống và thức ăn chín).

Minh Thư