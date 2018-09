Chọn mua que thử thai, miếng dán hạ sốt đạt chuẩn

Để đảm bảo an toàn, các chuyên gia khuyến cáo người dùng mua que thử thai, miếng dán hạ sốt có số đăng ký của Bộ Y tế và nguồn gốc rõ ràng.

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều que thử thai, miếng dán hạ sốt giả không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và chưa qua thẩm định chất lượng. Các sản phẩm này ảnh hưởng đến sức khỏe và cả tinh thần của người dùng. Trong tháng 6, Đội quản lý thị trường số 14 (Hà Nội) đã thu giữ 20.000 hộp que thử thai và 10.000 hộp miếng dán hạ sốt không giấy phép lưu hành của Bộ Y tế nhưng lại đóng nhãn mác giả sản phẩm từ Mỹ. Một chuyên gia y tế cho hay: "Về nguyên tắc, dụng cụ thử thai, miếng dán hạ sốt phải được Bộ Y tế thẩm định chất lượng và cấp phép lưu hành. Các loại que thử thai, miếng dán hạ sốt giả thường không có nguồn gốc rõ ràng nhưng sau khi về Việt Nam đã được gắn mác xuất xứ Made in Việt Nam' hoặc châu Âu".

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, để tránh mua phải que thử thai, miếng dán hạ sốt giả, chị em chỉ nên mua các sản phẩm có thương hiệu, có số đăng ký của Bộ Y tế rõ ràng in trên vỏ hộp, không mua hàng quá rẻ, vì đó có thể là đồ giả. Với những sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, trên vỏ hộp sẽ in số đăng ký cụ thể, tên và địa chỉ nhà sản xuất, để người tiêu dùng biết đó là hàng thật.

