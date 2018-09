Chiến dịch làm đẹp “Makeup your life” dành tặng bệnh nhân ung thư

Các nữ bệnh nhân được hướng dẫn trang điểm và chăm sóc da cùng tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lý...

Mong muốn mang đến món quà tinh thần cho những người phụ nữ đang điều trị ung thư, tập đoàn AmorePacific phối hợp cùng Quỹ ngày mai tươi sáng (thuộc Bộ y tế) tổ chức chiến dịch “Makeup your life” - tô vẽ cuộc sống nhằm cổ vũ tinh thần chống lại bệnh tật của phái đẹp. Trong lần tổ chức thứ tư tại Bệnh viên Ung Bướu (TP HCM), ban tổ chức hy vọng mang tới niềm động viên cho các nữ bệnh nhân đang điều trị ở đây.

Bác sỹ Trần Nguyên Hà - Trưởng khoa nội 4 phát biểu tại sự kiện.

Trong chương trình "Makeup your Life" lần thứ tư, các nữ bệnh nhân được hướng dẫn trang điểm và chăm sóc da. Hoạt động này nhằm giúp bệnh nhân đang điều trị lấy lại tự tin để tiếp tục chiến đấu và sống vui vẻ, hạnh phúc.

Chương trình thu hút sự quan tâm của các nữ bệnh nhân.

Bệnh nhân tham gia chương trình, có người chỉ mới điều trị, có người đã ở đây 8 năm. Lịch trình điều trị dày đặc khiến các chị thay đổi nhiều về ngoại hình đặc biệt là da và tóc. Sự kiện được tổ chức trong những ngày tháng 10 - tháng tôn vinh những người phụ nữ Việt.

Nữ bệnh nhân được hướng dẫn chăm sóc da và trang điểm.

Bác sĩ Trần Nguyên Hà - Trưởng khoa nội 4, Bệnh viện Ung bướu TP HCM cho biết: "Sống trong bệnh ung thư không có nghĩa là sống chung với nỗi đau". Theo ông, đối tượng này đặc biệt cần chế độ dinh dưỡng tốt và các hoạt động dã ngoại mang lại niềm vui.

Ông Jung Ki Min - Giám đốc AmorePacific Việt Nam chia sẻ: “Chiến dịch do tập đoàn Amorepacific tổ chức bắt đầu tại Hàn Quốc vào năm 2008, sau 10 năm thực hiện, hiện Make up your life trở thành chiến dịch toàn cầu. Năm 2011, chương trình đến Trung Quốc. Năm 2015, Việt Nam là quốc gia trong khối Asean đầu tiên tiến hành chương trình. Hiện có 6 quốc gia tiến hành chiến dịch, mang lại niềm vui cho 12.000 nữ bệnh nhân ung thư”.

(Nguồn: AmorePacific)