Chảo chống dính Teflon bền đẹp, an toàn

Chảo từ Teflon được các bà nội trợ tin dùng bởi mẫu mã đẹp, an toàn, khả năng chịu nhiệt cao, ngăn thức ăn dính sát ngay cả khi dùng ít dầu mỡ.

Lớp phủ Teflon được khám phá vào năm 1938 với các đặc tính nổi bật như chịu nhiệt, hóa chất, chống ăn mòn, bề mặt trơn láng không bám dính. Lớp phủ này giúp thực phẩm không bị dính vào chảo, dễ dàng chùi rửa, tiết kiệm thời gian, hạn chế được lượng dầu mỡ khi chế biến thức ăn. Ngoài ra, Teflon có độ bền và tuổi thọ chống dính cao nên thời gian sử dụng lâu dài. Đến nay, lớp phủ Teflon đã được sử dụng tại hơn 40 quốc gia.

Lớp phủ Teflon không sử dụng PFOA, an toàn cho người dùng. Nấu ăn với nồi chảo chống dính Teflon tốt cho sức khỏe, bảo vệ môi trường. Hiệp hội Tim mạch Mỹ (American Heart Association) đã khuyến khích các bà nội trợ sử dụng ít dầu mỡ và chất béo. Vì vậy, Teflonnhư một phương pháp nấu bữa ăn kiêng, giúp việc ăn uống lành mạnh hơn.

Chảo Goldsun chống dính TeflonSelect đa sắc màu, an toàn, chất lượng đảm bảo.

Lớp phủ Teflon dùng cho dụng cụ nấu ăn chống dính, tuân thủ các quy tắc toàn cầu về an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm của FDA (Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ) và NSF (tổ chức Vệ sinh quốc gia Mỹ). Cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ (EPA), Bộ kiểm soát an toàn thực phẩm của khối Cộng đồng chung châu Âu… đã chứng nhận Teflon an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Để có thể sản xuất và phân phối nồi chảo chống dính Teflon, Dupont đều thực hiện quy trình đánh giá nghiêm ngặt về điều kiện, năng lực công nghệ, khả năng kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa trên thị trường đối với các nhà cung ứng. Chỉ các đơn vị được cấp chứng chỉ (licensed coater & marketer) mới đảm bảo và cam kết cung cấp cho thị trường các sản phẩm chất lượng, được dán nhãn Teflon công khai. Do đó, để đảm bảo mua được nồi chảo chống dính an toàn, chất lượng, các bà nội trợ nên lưu ý chọn lựa các thương hiệu uy tín, có đầy đủ thông tin về nhãn hiệu, tránh bị nhập nhèm không rõ xuất xứ của lớp phủ chống dính.

Với quá trình hoàn thiện sản phẩm trên 60 năm, lớp phủ Teflon đã có được sự đa dạng trong các loại chất chống dính với nhiều chủng loại, màu sắc, giúp đem lại sản phẩm an toàn, chất lượng nhưng đầy tính thẩm mỹ và thời trang.

Ở miền Bắc, Công ty cổ phần Goldsun Việt Nam là đơn vị đáp ứng đủ điều kiện cấp chứng chỉ của Dupont. Công ty đã được cấp bản quyền sử dụng, kinh doanh lớp phủ Teflon trên các sản phẩm nồi chảo nấu với 3 dòng sản phẩm tương ứng với 3 nhãn hiệu của Teflon: Teflon Classic, Teflon Select và Teflon Platinum Plus. Chảo Goldsun tốt với chống dính Teflon Classic, chất phủ 2 lớp có hạt gốm gia cố để tăng độ chống mài mòn và trầy xước, chịu được 1.500 chu kỳ cọ xát bằng vật nặng 1,5 kg. Chảo Goldsun tốt hơn với chống dính Teflon Select, độ chống mài mòn cao với chất phủ 3 lớp có hạt gốm gia cố để tăng độ chống mài mòn và trầy xước, chịu được 12.000 chu kỳ cọ xát bằng vật nặng 1,5 kg. Chảo Goldsun tốt nhất với chống dính Teflon Platinum Plus, có độ chống mài mòn cao với chất phủ 3 lớp có hạt gốm gia cố để tăng độ chống mài mòn và trầy xước, chịu được tới 27.0 Goldsun là nhà sản xuất gia dụng đạt tiêu chuẩn châu Âu.

(Nguồn: Goldsun)