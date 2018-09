Chảo chống dính an toàn

Chảo chống dính để chế biến món ăn trở nên phổ biến với nhiều loại chảo, nồi và hình thức khác nhau...

Phần lớn nhiều người chỉ quan tâm chiếc chảo chống dính có tốt không, lớp chống dính có bền không, chứ ít ai quan tâm lớp chống dính có an toàn cho sức khỏe. Chỉ với vài chục nghìn đồng, bạn có thể mua được chiếc chảo chống dính thông thường để phục vụ công việc nấu nướng. Tuy nhiên, khi sử dụng những loại chảo “giá rẻ” này, bạn cũng sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ liên quan đến sức khỏe bởi lớp chống dính sử dụng thường không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không được kiểm nghiệm đảm bảo an toàn tiếp xúc với thực phẩm.

Nhận thức rõ những tác hại tới sức khỏe bởi lớp chống dính không được kiểm nghiệm, các hãng sản xuất đồ gia dụng chống dính nổi tiếng trên thế giới luôn chọn lớp chống dính an toàn Teflon thế hệ mới. Lớp chống dính đó bao gồm Teflon Platinum Plus; Teflon Select và Teflon Classic cho các dòng sản phẩm của mình như một sự cam kết với khách hàng về khả năng chống dính tốt và đặc biệt là độ an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Tem chứng nhận chất lượng Teflon.

Độ an toàn của lớp chống dính Teflon đã được chứng minh qua rất nhiều nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, cũng như những thử nghiệm được giám sát công khai cho thấy hoàn toàn không có PFOA, an toàn cho người dùng ngay cả khi họ ăn hay nuốt vào lớp chống dính này trong quá trình sử dụng. Lớp chống dính Teflon được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA); cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) chứng nhận: Teflon an toàn cho sức khỏe và được phép sử dụng trong sản xuất các dụng cụ nấu nướng.

Một đặc điểm của lớp phủ chống dính Teflon là khả năng chống bám dính tốt. Vì vậy khi nấu ăn, bạn có thể không cần sử dụng (hoặc chỉ cần sử dụng rất ít) lượng dầu mỡ để chiên, xào. Mặt khác, lớp chống dính Teflon phân tán nhiệt rất cao giúp nhiệt tỏa đều trên mặt chảo làm thực phẩm chín nhanh và đều… tạo nên món ăn ngon và đẹp mắt mà vẫn đảm bảo giữ được chất dinh dưỡng của thực phẩm.

Tại miền Bắc Việt Nam, Công ty cổ phần Goldsun Việt Nam là nhà sản xuất được cấp bản quyền sử dụng lớp chống dính Teflon cho các sản phẩm chống dính cao cấp mang thương hiệu Yori. Sản phẩm nhờ áp dụng đúng các quy trình, công đoạn sản xuất, kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào, đầu ra theo chuẩn quốc tế... Vì vậy có rất nhiều dòng sản phẩm được Goldsun cam kết bảo hành đến 15 năm và áp dụng chính sách một đổi một trong suốt thời gian bao hành.

Để ghi dấu quá trình hợp tác mang tính bước ngoặt này, Công ty CP Goldsun VN phối hợp với thương hiệu chống dính Teflon (Mỹ) đồng phát triển ba dòng sản phẩm chảo chống dính cao cấp Yori Pro, Yori Royal và Yori Color Plus.

Các dòng chảo chống dính cao cấp của Yori.

Chảo xào Yori Pro và chảo rán Yori Royal được sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu thị trường Âu - Mỹ, sử dụng lớp chống dính àn toàn Teflon Platinum Plus. Đây là lớp chống dính cao cấp nhất trong các dòng chống dính Teflon thế hệ mới, được cải tiến tới 50% về khả năng chống trầy xước, gồm 3 lớp với các hạt gia cường, chịu được cường độ mài mòn cao ngay cả khi tiếp xúc với các dụng cụ nấu bằng kim loại. Sản phẩm thích hợp cho nhu cầu nấu nướng thường xuyên và được bảo hành tới 5 năm.

Chảo rán Yori Color Plus sử dụng lớp chống dính Teflon classic 2 lớp thế hệ mới, thích hợp nấu nướng không thường xuyên. Sản phẩm được bảo hành 2 năm.

Chiếc chảo là vật dụng sử dụng hàng ngày của các bà nội trợ để chuẩn bị những bữa cơm ngon kết nối cả gia đình. Thương hiệu chảo cao cấp Yori với lớp chống dính an toàn Teflon không chỉ là trợ thủ đắc lực cho công việc bếp núc, mà hơn hết còn giúp bạn bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Chảo Yori bảo vệ sức khỏe gia đình bạn.

Từ 5/12, khách đến hệ thống siêu thị Modern Life sẽ được mua chảo xào Yori Color sử dụng chống dính Teflon Classic với giá chỉ 139.000 đồng. Theo đó, phiên bản dùng thử của chảo xào Yori Color Plus được bán với mức giá được hỗ trợ bởi Teflon và Yori, nhằm mang đến cơ hội trải nghiệm và khẳng định các cam kết về các dòng sản phẩm với khách hàng "An toàn cho sức khỏe và độ bền hoàn hảo. Sản phẩm chỉ được bán với số lượng có hạn.

