Chàng trai vô gia cư trở thành triệu phú nhờ buôn xe đồng nát

Từ chiếc ôtô cũ rích bố để lại, Ron Sturgeon nhìn thấy cơ hội làm giàu bằng việc mua xe đồng nát rồi tháo bán phụ tùng với giá cao.

Sở hữu khối tài sản lên đến 75 triệu USD và được mệnh danh là "ông vua" phế liệu Mỹ nhưng ít ai biết triệu phú Ron Sturgeon phải nghỉ học từ năm 17 tuổi, vất vả mưu sinh bằng nghề sửa xe. Nhờ việc mua bán xe phế liệu, ông trở thành một trong những triệu phú tự thân nổi tiếng của Mỹ.

Ông nhớ lại: "Cha qua đời khi tôi học cấp 3 và tài sản duy nhất ông để lại là chiếc Volkswagen cũ rích, đời 1965, trị giá 2.000 USD. Không có nơi nào để ở, tôi biến chiếc xe thành một căn nhà di động và bắt đầu công việc sửa chữa những chiếc Volkswagen của người khác. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm để kiếm tiền mua thức ăn".

Ông Ron Sturgeon (64 tuổi) là một trong những triệu phú tự thân nổi tiếng ở Mỹ và được mệnh danh là "ông vua" phế liệu. Ảnh: CNBC.

Từ công việc sửa chữa ôtô, Ron Sturgeon nảy ra ý tưởng kinh doanh đem về hàng triệu USD.

"Thời điểm đó tôi có khoảng 35 chiếc xe phế thải với mục đích sử dụng chúng để sửa một chiếc khác. Sau đó vài tuần, tôi nhận ra việc tháo bán từng phần của xe có thể đem lại nhiều tiền hơn việc sửa chữa. Từ đó, tôi đều đặn đi mua xe phế liệu, đem chúng về bãi và tháo ra rồi bán phụ tùng, động cơ", ông Ron Sturgeon kể.

Cách làm giàu của Ron Sturgeon rất đơn giản khi chỉ cần bỏ ra 100 USD mua lại một chiếc xe đồng nát, sau đó tháo động cơ, phụ tùng và bán với giá 150 USD. "Đây là một công việc kiếm tiền dễ dàng", ông nói.

Năm 1978, Ron Sturgeon thành lập công ty kinh doanh phế liệu mang tên AAA Small Car World. Sau 20 năm, công ty của ông phát triển vượt bậc với doanh thu 15 triệu USD, đạt lợi nhuận ròng 30%, có 6 chi nhánh và 150 nhân viên.

Năm 1999, AAA Small Car World được hãng Ford mua lại với giá khoảng 15 triệu USD. Tuy nhiên sau đó Ford kinh doanh thất bại và buộc phải bán lại công ty này. Người mua lại không ai khác chính là ông chủ cũ Ron Sturgeon. Sau 2 năm, ông đưa công ty phát triển và đem lại doanh thu hàng chục triệu USD. Năm 2003, ông bán lại AAA Small Car World cho hãng Schnitzer Industries với giá 23,5 triệu USD.

Hiện Ron Sturgeon sở hữu nhiều bất động sản có giá trị hàng triệu USD tại Mỹ và nhiều siêu xe. Ảnh: CNBC.

Chia sẻ bí quyết thành công, Ron Sturgeon cho biết tất cả nhờ vào thói quen đọc sánh mỗi ngày.

Ông nói: "Tôi đã đọc tờ Wall Street Journal mỗi ngày suốt 25 năm. Nếu bạn muốn làm giàu, tôi khuyên bạn nên đọc ít nhất một quyển sách mỗi tháng".

Đến nay khi đã bước sang tuổi 64, Ron Sturgeon vẫn duy trì thói quen đọc sách. Trong đó, ông tiết lộ hai cuốn sách là nền tảng và có ảnh hưởng lớn đến con đường kinh doanh là Customers for Life của Carl Sewell và Secrets of the Millionaire Mind của Harv Eker.

Bên cạnh đó ông cũng cho rằng thành công của bản thân đến từ sự chăm chỉ làm việc và học hỏi những kiến thức mới.

"Bản thân tôi không có gì đặc biệt. Khi còn ở trường trung học, kết quả học tập của tôi không quá xuất sắc. Sự thành công của tôi là cả một quá trình học hỏi trong nhiều năm", triệu phú Ron Sturgeon cho hay.

Sở hữu khối tài sản lên đến hàng chục triệu USD nhưng Ron Sturgeon chưa bao giờ quên quá khứ nghèo khó. Năm 2015, ông tặng hai dinh thự ở bang Texas cho các gia đình có nhà cửa bị tàn phá sau thiên tai để họ không rơi vào hoàn cảnh vô gia cư giống ông khi xưa.

Thảo Nguyên

Theo CNBC