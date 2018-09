Chân dung tỷ phú tự thân trẻ nhất sắp bị cô út nhà Kardashian soán ngôi

John Collison thành tỷ phú khi mới 26 tuổi, hơn cô út nhà Kardashian 6 tuổi, nhưng anh không ưa gì cách mình trở nên nổi tiếng.

John Collison không hoàn toàn thoải mái khi được nhắc đến bằng danh xưng: tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Chủ tịch 27 tuổi, mặt khác, là một lãnh đạo doanh nghiệp tự tin có thừa và người giao tiếp xuất sắc.

Chàng trai người Ireland này là đồng sáng lập công ty phần mềm Mỹ Stripe, cái tên quá lạ lẫm so với đế chế Kardashian mà Kylie Jenner thuộc về. Ngôi sao tryền thông đang thẳng tiến trên con đường kế ngôi vị của Forbes với khối tài sản đến nay đạt 900 triệu USD. Thành viên Kardashian nhỏ tuổi nhất này kiếm tiền chủ yếu từ show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians và hãng mỹ phẩm Kylie Cosmetics cho ra đời 3 năm trước (gần nhất ước tính tổng doanh thu là 420 triệu USD).

Khác với Kylie, John tỏ ra lúng túng mỗi khi được chất vấn về độ giàu có. Anh chia sẻ: "Mọi người thường hỏi: 'Cuộc sống của cậu đã thay đổi ra sao?', và họ trông đợi tôi sẽ kể về những sở thích đại loại như sưu tầm đá quý hay đua du thuyền".

Thay vì thú chơi đắt tiền nào đó, tỷ phú trẻ chọn chạy bộ vào thời gian rảnh vì cho rằng thiết thực và ít tốn kém.

Chàng trai Ireland có 1,1 tỷ USD ở tuổi 27. Ảnh: Stripe.

John Collison sinh năm 1990 và lớn lên tại ngôi làng nhỏ Dromineer thuộc quận Tipperary, Ireland. Là một học sinh ưu tú, anh tốt nghiệp trung học với toàn điểm số chót vót. Bên cạnh đó, cả John và anh trai Patrick đều có tiếng giỏi lập trình từ lúc còn tuổi teen.

Ban đầu, John định du học ở Anh nhưng với thôi thúc du ngoạn mãnh liệt, chàng trai cảm thấy đất nước này chưa đủ xa đến mức đem lại cảm giác phiêu lưu. Anh nhắm đến Mỹ và kết quả là được nhận thẳng vào ĐH Harvard.

Tuy nhiên, trước thời điểm bước chân vào đại học, John và anh trai đều đã tự biến mình thành triệu phú. Họ chung tay cho ra đời phần mềm giúp các công ty nhỏ lẻ và khách hàng cá nhân giao dịch với nhau nhanh gọn hơn trên Ebay. Startup Auctomatic này của hai anh em được mua lại với giá 5 triệu USD vào năm 2008.

Điều ai nấy không khỏi ngỡ ngàng là triệu phú John vẫn quyết định bước vào giảng đường ngành Vật lý Harvard năm sau đó. Anh khẳng định chuyện học hành dù sao luôn rất quan trọng với mình và cho biết: "Hiển nhiên là tôi muốn vào đại học".

Mặc dù vậy, chỉ mất một năm để sinh viên Harvard đặc biệt này thay đổi nguyện vọng. Chàng trai 19 tuổi nghỉ học và đến thung lũng Silicon, cùng anh trai mở startup thương mại điện tử mới mà sau này chính là Stripe.

Hai người cho rằng điều trở ngại nhất cho việc kinh doanh trên mạng là thiết lập quy trình thanh toán, và Stripe ra đời để đối phó với duy nhất vấn đề đó.

John giải thích: "Bạn thường băn khoăn việc lập ra một mô hình bán hàng trực tuyến sẽ gặp những thử thách nào. Tạo ra sản phẩm có sức hút, khiến mọi người biết đến chúng, tất cả việc đó có thể làm được. Nhưng quy trình tiền chảy về túi trên Internet mới cực khó nhằn".

John (trái) và anh trai Patrick lần lượt đứng đầu và thứ ba trong danh sách tỷ phú tự thân trẻ nhất. Ảnh: Stripe.

Stripe ra mắt năm 2011 với John là chủ tịch, Patrick giữ ghế giám đốc điều hành. Công ty hướng đến đơn giản hóa cách thức nhận giao dịch trực tuyến của các doanh nghiệp. Quy trình xử lý thanh toán được hợp nhất vào trong website và khách hàng trên nền tảng không phải đăng ký tài khoản mỗi lần giao dịch.

Không nghi ngờ gì việc có nhiều đối thủ cạnh tranh tham gia vào lĩnh vực của Stripe, nhưng lượng người dùng sản phẩm của nhà Collison tăng nhanh và công ty được đỡ đầu cũng như nhận nguồn vốn từ những trùm công nghệ khét tiếng như Elon Musk của Tesla và nhà sáng lập Peter Thiel của Paypal.

Hãng phần mềm này ít phổ biến nhưng đóng vai trò thầm lặng giúp khoản thanh toán trực tuyến của các công ty trên thế giới được dễ dàng hơn. Tính đến cuối năm 2017, có khoảng 10.000 doanh nghiệp trên toàn cầu là khách hàng của Stripe. Các tập đoàn khổng lồ như Facebook, Lyft (kình địch của Uber) hay chuỗi bách hóa lớn thứ hai Mỹ Target đều ưa chuộng sản phẩm của họ.

Năm 2015, Stripe được định giá 5 tỷ USD và đến cuối năm sau đó, chạm mốc ngất ngưởng 9,2 tỷ USD. Theo đó, tài sản của John Collison đạt 1,1 tỷ USD, biến anh thành tỷ phú tự thân trẻ nhất khi mới 26 tuổi. Vị trí của chàng trai xuất thân nông thôn Ireland hiện được duy trì, theo sau lần lượt CEO Evan Spiegel của Snapchat và chính người anh 29 tuổi của John.

Tỷ phú trẻ (áo đỏ, bìa trái) có sở thích giản dị chạy bộ và leo núi cùng đồng nghiệp. Ảnh: Twitter.

Một thành viên ban quản trị Stripe có tên Mike Moritz đánh giá John khiêm nhường và đa năng hơn so với vị thế một trùm công nghệ điển hình. Ông nói: "Có điều gì đó không tưởng trong câu chuyện của họ - hai anh em bước ra từ một làng quê nhỏ bé để gây dựng nên một trong những công ty Internet quan trọng nhất thế giới".

Đến nay, tổng giá trị thanh toán trực tuyến mà Stripe xử lý mỗi năm ước tính khoảng 10 tỷ USD. Công ty đơn giản kiếm tiền từ phí các doanh nghiệp trả trên mỗi giao dịch. Khách hàng mà họ theo đuổi trong năm 2018 gồm một loạt ông lớn như tập đoàn bảo hiểm khổng lồ Allianz, trang web đặt phòng Booking.com và hãng dữ liệu bất động sản Zillow.

Stripe giờ đây tự tin có thể đưa ra giải pháp cho tất cả các loại giao dịch thanh toán.Tiềm năng phát triển cho hãng phần mềm này được nhìn nhận là còn rất lớn vì đến năm ngoái, mới chỉ 5% chi tiêu toàn cầu được thực hiện qua mạng. Và đó mới là điều mà John Collison quan tâm, hơn là việc có bị một nhân vật showbiz qua mặt hay không.

Quốc Việt

Theo BBC