Chăm sóc con yêu từ giấc ngủ

Bên cạnh chế độ ăn uống, nhu cầu sinh hoạt, ngủ nghỉ của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cũng là mối quan tâm lớn của những người làm cha mẹ.

Những người làm mẹ lần đầu luôn gặp nhiều khó khăn và bỡ ngỡ trong việc chăm sóc con nhỏ. Nhiều người cho rằng, con no bụng sẽ ngủ ngoan hay khi con ngon giấc mẹ sẽ có thời gian để làm nhiều việc khác. Tuy nhiên, thực tế không phải đứa trẻ nào cũng có chế độ ăn và cữ ngủ như nhau.

Để chào đón thành viên mới, các cặp vợ chồng thường chuẩn bị rất kỹ những thông tin liên quan đến bà mẹ trẻ em và vật dụng cần thiết. Trẻ sơ sinh thường có xu hướng ngủ nhiều hơn bình thường, vì vậy bên cạnh việc làm sao có đủ sữa cho con bú thì giấc ngủ của con cũng được các bà mẹ rất quan tâm.

Chị An ở Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ, lần đầu làm mẹ, trước ngày dự sinh, hai vợ chồng cùng nhau lên danh sách những vật dụng cần thiết để sắm sửa, còn mẹ chồng thì ngỏ ý mua tặng cháu chiếc nôi. "Vì là cháu đầu nên bà muốn chăm lo kỹ, vợ chồng tôi rất vui nhưng chúng tôi cũng băn khoăn vì không biết bà sẽ chọn nôi như thế nào, tính năng ra sao, có an toàn và đảm bảo không", chị An cho biết.

Tuy nhiên, sau khi dò hỏi, chị khá bất ngờ vì mẹ chồng đưa ra nhiều thông tin hữu ích khi chọn nôi và bà cũng dự định sẽ tặng cháu chiếc nôi tự động Autoru - vật dụng mà hai vợ chồng đang để ý.

Với nôi Autoru, khi đến giờ ngủ, chỉ cần đặt bé vào nôi, bật công tắc lên là chiếc nôi đưa êm từng nhịp, ru bé từ từ vào giấc ngủ thật ngon. Người lớn sẽ không phải vất vả bế trên tay dỗ dành như xưa. Với ứng dụng kỹ thuật đưa nôi gián tiếp, Autoru sẽ tự động lấy trọng tâm và giữ nhịp đong đưa đều dặn dù bé có nằm lệch về một bên. Bên cạnh đó, khung lưới nằm thẳng và chịu lực tốt, giúp bé không bị cong cột sống.

Bé ngủ ngoan, mẹ có nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và gia đình.

Không chỉ mang đến giấc ngủ ngon cho bé, sản phẩm còn là khung bảo vệ vững chắc khi bé tự chơi bên trong. Autoru có khoá cố định an toàn chắc chắn, đáy nôi có thể nâng hạ được độ cao để trở thành một chiếc cũi, thích hợp khi bé đứng hoặc ngồi chơi. Lồng nôi có bánh xe đẩy, có thể di chuyển tới nhiều vị trí. Việc vệ sinh vách nôi, lưới nằm cũng dễ dàng hơn.

Có mặt trên thị trường từ năm 2004, Autoru là thương hiệu nôi tự động và đồ dùng trẻ em được hàng triệu người tiêu dùng trong và ngoài nước lựa chọn. Trải qua hành trình hơn 10 năm phát triển, sản phẩm đã nhận được chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 2016 do người tiêu dùng bình chọn, hàng Việt tốt do người tiêu dùng bình chọn năm 2014… Thương hiệu định hướng tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm tiện lợi cho bé.

(Nguồn: Autoru)