CEO nữ xinh đẹp của Glossier, startup mỹ phẩm hàng đầu thế giới

Glossier là thương hiệu mỹ phẩm thành công nhờ định hướng mang đến cho phụ nữ một làn da đẹp tự nhiên, không cần trang điểm.

Nhìn khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp của Emily Weiss, ít ai biết cô là bà chủ của Glossier, một trong những startup mỹ phẩm thành công nhất hiện nay. Xuất thân từ chuyên ngành Studio Art tại Đại học New York và từng là trợ lý thời trang của những tạp chí danh tiếng như W Magazine hay Vogue, Emily tìm thấy niềm đam mê ở lĩnh vực làm đẹp.

Theo quan điểm của Emily, việc mua sắm mỹ phẩm đang thiếu sự kết nối giữa phụ nữ và những trải nghiệm. Vì vậy, cô có một thôi thúc là được kết nối với những người phụ nữ khác, cùng chia sẻ kinh nghiệm với họ. Năm 2010, Emily thành lập trang blog cá nhân với tên gọi Into the Gloss, nơi cô chia sẻ bí quyết làm đẹp hay thực hiện các cuộc phỏng vấn với những người đẹp tên tuổi như Kim Kardashion, Karlie Kloss hay Bobbi Brown.

CEO Emily Weiss. Ảnh: Quazt.

Into the Gloss nhanh chóng trở thành nơi những người phụ nữ được lên tiếng về trải nghiệm làm đẹp, bí quyết dưỡng da và đưa ra lời khuyên để có thể cùng nhau trở nên xinh đẹp. Mỗi tháng Into the Gloss đón nhận khoảng 1,5 triệu lượt truy cập. Chính nhờ những thông tin được chia sẻ trên blog, Emily Weiss có thể hiểu những gì mà phụ nữ thực sự cần và quan tâm khi tìm mua mỹ phẩm.

Năm 2014, Emily Weiss chính thức thành lập công ty mỹ phẩm riêng với tên gọi Glossier. Công ty nhận khoản đầu tư đầu tiên từ Forerunner, một quỹ tài chính cung cấp vốn cho các công ty của nữ giới. Sau đó, vào tháng 11/2014, Thrive Capital tiếp tục đầu tư cho Glossier 8,4 triệu USD để ra mắt 4 sản phẩm đầu tiên của thương hiệu mỹ phẩm này. Đó được coi là một bước đi nhỏ trong cuộc chơi lớn khi ngành công nghiệp làm đẹp toàn cầu có giá trị lên tới khoảng 250 tỷ USD.

Dòng sản phẩm đầu tiên của Glossier bao gồm: sửa rửa mặt, kem dưỡng ẩm, son dưỡng môi và xịt khoáng. Ngay từ đầu thương hiệu này đã rất rõ ràng trong đường hướng phát triển, đó là không đi theo những lý tưởng của ngành công nghiệp mỹ phẩm truyền thống.

Thay vì hình ảnh những cô người mẫu với khuôn mặt được tạo khối, tô son kỹ lưỡng, Glossier làm nổi bật một cô gái với khuôn mặt tự nhiên,bừng sức sống, tự tin với một làn da khỏe khoắn và yêu thích lối "trang điểm như không trang điểm" (no-makeup make up). Ý tưởng này đã mang về cho Glossier mức doanh số 34 triệu USD cho dòng sản phẩm đầu tiên.

Glossier định hướng mang đến cho phụ nữ những sản phẩm chăm sóc để có một làn da đẹp không cần trang điểm. Ảnh: Glossier.

Chiến lược marketing của Glossier tập trung vào 2 yếu tố chính là định vị thương hiệu và kết nối với khách hàng.

Emily Weiss nhận định: "Định vị thương hiệu rất quan trọng, là yếu tố quyết định tất cả". Đó là lý do tại sao tất cả sản phẩm của Glossier đều có một màu hồng phấn signature nổi bật. Thương hiệu cũng tập trung tạo dựng hình ảnh người phụ nữ với làn da đẹp mịn màng, tự nhiên và dường như không cần trang điểm.

Glossier đề cao việc tạo dựng sự kết nối với khách hàng. Emily thấy rằng "có rất nhiều tập đoàn mỹ phẩm lớn trên thị trường, vì vậy, thật khó để tạo nên sự đổi mới". Chính vì thế, việc lắng nghe những ý kiến phản hồi từ khách hàng sẽ giúp thu nhỏ khoảng cách giữa nhà sản xuất và người dùng.

Màu hồng đặc trưng thể hiện trên mọi sản phẩm của hãng. Ảnh: Glossier

Để thực hiện được điều này, Glossier tạo sự kết nối với đội ngũ 100 khách hàng thân thiết để có thể trao đổi với nhóm sản xuất về những gì mà họ thực sự cần.

Emily nhận định: "Việc làm đẹp của chị em phụ nữ ảnh hưởng rất nhiều từ yếu tố trực tuyến, các diễn đàn, blog, kênh youtube mới là nơi thúc đẩy họ mua hàng và thể hiện nhu cầu rõ ràng nhất". Chính vì vậy, thay vì khảo sát thị trường tại các cửa hàng, Glossier thực hiện đánh giá nhu cầu của người dùng chủ yếu qua các video về làm đẹp trên Youtube, hoặc các hashtag Instagram.

Glossier luôn lắng nghe để nắm bắt nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Ảnh: Glossier.

Điều Emily Weiss và đội ngũ của cô muốn cải thiện nhất lúc này là năng lực để có thể cung ứng cho nhu cầu đang không ngừng tăng lên của khách hàng. Hiện nay, có khoảng 10.000 khách hàng đang nằm trong danh sách chờ đợi để nhận sản phẩm của Glossier. Để thực hiện những điều này, Emily Weiss đã tiếp tục gọi thêm vốn từ các nhà đầu tư.

Trong vòng gọi vốn gần đây nhất, theo Recode, thương hiệu mỹ phẩm này đã tiếp tục nhận thêm 52 triệu USD từ các nhà đầu tư hiện tại và 34 triệu USD từ IVP và Index Venture, nâng tổng số mà startup mỹ phẩm này có lên lức 86 triệu USD.

Vi Vũ tổng hợp