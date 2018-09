CEO Nguyễn Nhung chia sẻ về thương hiệu thời trang Luxurious Fashion

Nữ doanh nhân xinh đẹp cho biết các thiết kế của Luxurious Fashion sẽ không ngừng thay đổi để phù hợp với mọi phụ nữ.

Á hoàng Doanh nhân Đất Việt Nguyễn Nhung là giám đốc hệ thống chăm sóc sắc đẹp Nhung Spa. Thành công ở lĩnh vực spa, CEO Nguyễn Nhung tiếp tục khám phá thị trường thời trang. Cô ví spa như dòng máu chảy trong con người mình còn thời trang là oxi, cả hai đều tiếp thêm sức mạnh nuôi nấng tâm hồn và sự nghiệp. Luxurious Fashion mang lại cho người đẹp sự thỏa mãn về sức sáng tạo, gửi gắm những nét vẽ chỉn chu qua từng đường kim mũi chỉ. Thương hiệu thời trang này mang tới cho khách hàng những bộ cánh thời thượng, phóng khoáng, vượt qua những quy tắc thông dụng, khuôn khổ thông thường để phái đẹp thỏa sức thể hiện sự tự tin của mình.

Á hoàng Doanh nhân Đất Việt Nguyễn Nhung luôn đam mê và miệt mài với công việc.

Thị trường có các phân khúc từ bình dân, trung cấp, cao cấp cho tới hàng hiệu. CEO Nguyễn Nhung lại không phân định thời trang của mình theo những phân khúc đó mà dựa trên tiêu chí dễ phối hợp, dễ mặc, tôn dáng, màu sắc tươi trẻ, hay theo cách đơn giản, "nếu phụ nữ muốn có một cái váy để trở nên xinh đẹp, đừng bỏ qua Luxurious Fashion", Á hoàng Doanh nhân chia sẻ.

Từ vài tháng nay, người đẹp điều hành hệ thống chăm sóc sắc đẹp Nhung Spa tại 6 cơ sở khác nhau từ 14-23h. Sau khi kiểm kê mọi văn bản, thu chi, phản hồi khách hàng, cô chỉ có một tiếng để nghỉ ngơi trước khi làm việc cho thương hiệu thời trang từ 0-2h.

Á hoàng Doanh nhân Nguyễn Nhung chia sẻ nhiều người nói cô là kẻ tham công tiếc việc nhưng đó là điều mà những ai luôn sống cho đam mê cháy trong tim mình mới thấu hiểu. Người ta dành cả thanh xuân để phấn đấu mua một căn nhà, leo tới một vị trí tốt. Còn nữ CEO dành nó để hoàn thiện trọn vẹn những điều mình ấp ủ, phân bổ thời gian hợp lý, sắp xếp công việc gọn gàng, làm việc tập trung, kích thích tối ưu nguồn năng lực nhân sự.

"24 tiếng một ngày không bao giờ là đủ khi bạn còn đầy rẫy những cái gạch đầu dòng nhưng chỉ cần tập trung cao độ thì sẽ chẳng có chướng ngại vật cản đường bạn", người đẹp chia sẻ.

Luxurious Fashion là những sản phẩm may mặc mang đậm phong cách trẻ trung, tươi mới và không ngừng thay đổi để hoàn thiện của CEO Nguyễn Nhung.

CEO Nguyễn Nhung khẳng định thương hiệu là một chuyện, kinh doanh phải làm từ cái tâm, coi đó là một cái nghề thực thụ. Thời trang phát triển vì nhu cầu ăn mặc đẹp của công dân thời đại mới tăng cao. Những trang phục của cô không hướng tới sự rườm rà, kén khách nhưng đều được chăm chút trong từng phom dáng, chất liệu, tạo nên sự tinh tế từ tiểu tiết đến màu sắc, đường kim mũi chỉ.

"Một bộ trang phục khi mặc lên người có khả năng tôn lên vóc dáng, sự gợi cảm của người phụ nữ thì chính là đẹp", nữ doanh nhân nhìn nhận.

Những mẫu thiết kế đầu tiên của Luxurious Fashion có gam màu tươi sáng, được in những họa tiết từ thiên nhiên trong trẻo và tạo nên từ những chất vải nhẹ, mát, tuyển chọn cùng sự phối hợp nhuần nhuyễn của kỹ thuật cắt may tôn dáng... Tất cả tạo nên những bộ cánh đẹp. Luxurious Fashion là những sản phẩm may mặc mang đậm phong cách trẻ trung, tươi mới và không ngừng thay đổi để hoàn thiện của CEO Nguyễn Nhung.

