CEO 8X từng 3 lần trắng tay, phải đi dạy kèm để mưu sinh

Lê Hoàng Nhật từng làm việc 80 tiếng mỗi tuần để có tiền nuôi sống bản thân và nuôi dưỡng ước mơ khởi nghiệp.

Năm 2016, các dự án của Lê Hoàng Nhật bắt đầu gây chú ý và nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Dự án giáo dục phi lợi nhuận của anh được đề cử Forbes 30 Under 30 năm 2016 ở lĩnh vực Hoạt động Xã hội.

Tuy vậy, sau 5 năm theo đuổi các dự án công nghệ từ mạng xã hội, chia sẻ địa điểm ăn uống, ứng dụng trò chơi khám phá thế giới hay dự án giáo dục phi lợi nhuận của anh đều thất bại do nguồn vốn cạn kiệt, thị trường có nhiều sự cạnh tranh, sản phẩm không đủ tốt và phù hợp với thói quen của người dùng...

Đây cũng là thời điểm Nhật nảy ra ý tưởng xây dựng startup Ami, ứng dụng di động quản lý bất động sản cho thuê. Sau khi nghe một số người bạn làm quản lý các dự án bất động sản cho thuê tại TP HCM than phiền không kiểm soát được các vấn đề đăng ký, theo dõi hóa đơn điện nước, tiền nhà, sửa chữa hư hỏng của hàng trăm khách hàng, anh nghĩ ngay đến một phần mềm quản lý giúp tiết kiệm được chi phí, xử lý các vấn đề nhanh và hiệu quả hơn.

Nhật cùng hai đồng sáng lập bắt tay thực hiện dự án với số vốn ban đầu chỉ 10 triệu đồng. Lúc này, để "nuôi" được dự án Ami, Nhật vẫn làm gia sư để kiếm sống.

Tháng 5/2017, ứng dụng quản lý bất động sản đầu tiên của Ami ra đời. Ami giúp chủ nhà quản lý thông tin bất động sản, hỗ trợ kết nối và tương tác giữa người cho thuê và người đi thuê nhà, gửi các hóa đơn điện nước, báo lỗi, sự cố trong quá trình thuê nhà...



Ami đáp ứng được nhu cầu của người dùng nhưng Nhật vẫn gặp khó khăn lớn trong vấn đề doanh thu và phát triển khách hàng. Việc bán phần mềm có thu phí ở Việt Nam ít được ủng hộ, do tâm lý thích dùng miễn phí của đa số người. Hơn nữa, Ami là ứng dụng tiên phong trong quản lý bất động sản cho thuê tại Việt Nam, vì vậy để thay đổi thói quen và tiếp nhận phương thức quản lý mới là điều không dễ dàng.

Để giải quyết những vấn đề trên, tháng 10/2017, Nhật quyết định đổi mô hình từ cung cấp phần mềm sang cung cấp dịch vụ: thay vì bán phần mềm, Ami sử dụng nhân viên cung cấp dịch vụ quản lý phòng trực tiếp cho khách hàng.

Năm 2017, Ami đạt được một số thành quả gây tiếng vang như: Là 1 trong 54 Startup toàn thế giới được chọn tham dự chương trình "Tăng tốc khởi nghiệp toàn cầu" do chính phủ Malaysia tài trợ, Top 30 cuộc thi Startup toàn cầu của Slush Singapore, Ý tưởng tốt nhất do chương trình tăng tốc IDE của đại học UTCC (Thái Lan), Giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp TechFest 2017 do Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam tổ chức.

CEO Ami - Lê Hoàng Nhật (ngoài cùng bên phải) cùng đội ngũ nhân viên Ami tại trụ sở làm việc.

Đồng thời, Ami cũng nhận được sự chú ý của nhiều quỹ đầu tư trong nước và quốc tế. Tháng 12/2017, một tập đoàn trong nước cam kết đầu tư lên đến hàng triệu USD để Ami phát triển đội ngũ và sản phẩm.

Ứng dụng quản lý Ami Manager hiện được áp dụng cho hơn 2.000 phòng cho thuê tại 15 quận trên địa bàn TP HCM. Mỗi ngày, đội ngũ Ami Manager và Ami Hero giúp khách hàng xử lý hàng chục sự cố khác nhau.



Chia sẻ về thành công, Nhật cho biết: "Làm startup giống như bản năng của người đi săn. Kinh nghiệm càng nhiều, kỹ năng càng thuần thục thì sẽ sớm tìm được sản phẩm mà thị trường cần ở tương lai. Người làm startup đều không biết sợ thất bại, chỉ sợ đồng đội hoặc chính bản thân nản chí và bỏ cuộc sớm".

Ami đang tập trung phát triển thành hệ sinh thái nền tảng số hoá cho khu dân cư thông minh gồm 11 ứng dụng: Ami A, Ami Building, Ami Citizen, Ami University, Ami Electricity, Ami Fingerprint, Amirooms.com, Ami Hero, Ami Manager, Ami Landlord, Ami Pay... Từ 3 đồng sáng lập ban đầu, đội ngũ Ami hiện lên đến con số 50 người.

Thảo Nguyên

Ảnh: NVCC