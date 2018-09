Cặp đôi oan gia trong 'Khi tình yêu trở lại'

Bộ phim kể về những sóng gió và thử thách trong tình yêu của cặp đôi oan gia, trái ngược nhau từ hoàn cảnh đến tính cách.

"Khi tình yêu trở lại" của đạo diễn Trần Gia Hồng xoay quanh hai nhân vật Hạ Hựu Khiêm và An Hi. Hạ Hựu Khiêm đẹp trai, tài giỏi, có thể đoán được suy nghĩ của người khác nhưng lại hoàn toàn không hiểu gì về tình yêu. Trong khi đó, An Hi là một nữ anh hùng hiệp nghĩa giữa đời thường, luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ mọi người. Cô có vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần.

Cuộc gặp gỡ của Hạ Hựu Khiêm và An Khi với những tranh cãi, bất đồng trong tính cách đã tạo nên thay đổi lớn trong cuộc sống của cả hai. Để nhìn thấu An Hi - cô gái với gương mặt lạnh lùng nhưng tâm hồn thánh thiện và trái tim chan chứa yêu thương, Hạ Hựu Khiêm phải huy động tất cả những con mắt và ánh nhìn của mình.

Những cảnh quay đẹp, tình tiết lãng mạn, ý nghĩa cùng sự kết hợp ăn ý giữa Lưu Dĩ Hào và Ngụy Mạn là điểm nhấn của bộ phim. Lưu Dĩ Hào - chàng "Rain phiên bản xứ Đài" với nụ cười toả nắng đã thu hút nhiều fan qua các bộ phim như Có lẽ anh không yêu em, Trí thắng tiên sư... một lần nữa xuất hiện trong “Khi tình yêu trở lại" với hình ảnh lịch lãm, tài hoa và trẻ trung. Nữ diễn viên Ngụy Mạn cũng từng được biết đến với vai La Sa Sa trong phim Công chúa lọ lem và hoàng tử ăn mày.

Bên cạnh đó, bộ phim còn có sự góp mặt của các diễn viên như Triệu Kiệt, Thiệu Vũ Vi. Khán giả đón xem 32 tập phim "Khi tình yêu trở lại" được phát sóng lúc 20h trên kênh TVStar - SCTV11 từ ngày 1/1.

(Nguồn: SCTV11)