Căn hộ xanh mát, gần trung tâm thành phố cho những gia đình trẻ

Các căn hộ thuộc dự án New City nằm tại quận hai, thuận tiện cho việc đi lại, giúp vợ chồng trẻ tiết kiệm thời gian khi di chuyển.

Việc tìm được một căn hộ có vị trí tốt, thiết kế trẻ trung và môi trường sống trong lành là điều nhiều cặp vợ chồng mong muốn. Tuy nhiên, không ít cặp đôi trẻ gặp khó khăn khi tìm một căn hộ ưng ý tại TP HCM. Họ mong muốn căn hộ đó vừa phải gần trung tâm, các tiện ích và môi trường sống nhộn nhịp, năng động nhưng lại vừa phải trẻ trung, phong cách thiết kế phù hợp, môi trường sống xanh mát, rộng rãi, đem lại sự yên bình cho từng thành viên. Để đáp ứng nhu cầu này, bạn có thể tìm tới dự án New City, nằm tại quận hai, trung tâm bán đảo Thủ Thiêm, cách trung tâm thành phố chỉ 5 phút đi xe.

Một căn hộ hai phòng ngủ tại New City tại tòa Hawaii.

Nằm ở trung tâm bán đảo Thủ Thiêm, cạnh đại lộ Mai Chí Thọ, khu đô thị New City được coi là vị trí vàng cùng với hệ thống hạ tầng tiện ích đồng bộ, thiết kế khoa học. New City cách trung tâm thành phố khoảng 5 phút chạy xe. Vị trí thuận tiện và gần trung tâm, giúp người dân có thể "dịch chuyển tức thì" và hài lòng về vị trí căn nhà của mình. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển vào thành phố nhưng vẫn có thể tận hưởng cuộc sống thanh bình, nhẹ nhàng bên những dòng sông.

Những cặp vợ chồng trẻ sẽ không phải quá lo lắng đến việc hàng ngày mất quá nhiều thời gian để di chuyển đi làm hay vào trung tâm thành phố. Khi tiết kiệm được thời gian, họ có thể dành thời gian đó chăm lo cho gia đình của mình hoặc thực hiện được nhiều công việc có ý nghĩa hơn. Theo tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, giảng viên tâm lý tại Đại học Sư phạm TP HCM, với bất cứ gia đình nào khi có ý định mua nhà, đặc biệt là những gia đình trẻ thì thời gian di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc, trường học chính là mối quan tâm hàng đầu.

Tiến sĩ Hiếu cho rằng việc tiết kiệm thời gian đi lại tưởng chừng như đơn giản nhưng sẽ là vấn đề nếu nơi ở của gia đình khá xa trung tâm thành phố. Thời gian đi làm, đưa con đi học hoặc những lúc kẹt xe vô tình chiếm mất quỹ thời gian quý báu trong ngày. Ngoài ra, việc lặp lại tình trạng trên lâu dần sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, sức khỏe cũng như khiến những thành viên trong gia đình không còn nhiều thời gian dành cho nhau hay cùng nhau chia sẻ cuộc sống.

Khoảng không xanh mát tại New City.

Tuy nhiên, nhiều gia đình trẻ vẫn muốn một cuộc sống xanh và yên bình ngay tại trung tâm thành phố. Đó là điều mà New City có thể đem lại cho cư dân của mình. Về cảnh quan chung, New City nằm ở trung tâm bán đảo Thủ Thiêm, nơi được quy hoạch hạ tầng giao thông và cả công viên đồng bộ. Tỷ lệ xây dựng thấp, xen lần là các hồ nước, sông Sài Gòn.

New City cũng chú trọng việc trồng cây xanh, giảm tỷ lệ xây dựng một cách tối đa, tạo ra các khoảng không cho người dân đi dạo, vui chơi, sinh hoạt hàng ngày. Một gia đình trẻ sẽ cảm thấy thật yên bình với không gian rộng khắp dành cho những em bé vui chơi hàng ngày, tự do khám phá thế giới một cách an toàn, trong lành. Về không gian riêng, các căn hộ của New City được thiết kế theo phong cách hiện đại phù hợp với những gia đình trẻ. Những đường nét hoa văn tinh tế, kết hợp với lối kiến trúc hiện đại tạo cảm giác thoải mái, thoáng mát, xua tan mọi mệt mỏi.

Phòng cách thiết kế lấy cảm hứng từ Venice (Italy) tại New City.

Riêng trong từng căn hộ của New City cũng được thiết kế một cách "cá nhân hóa" nhằm chiều theo ý thích của gia chủ. Gia chủ sẽ có nhiều lựa chọn về hướng, số phòng ngủ phù hợp với nhu cầu của mình. Những gia đình có hai con trở lên, một con nhỏ, vợ chồng mới cưới hoặc chỉ là người độc thân... đều có nhiều lựa chọn. Các căn hộ New City khi nhận bàn giao thường bao gồm đầy đủ nội thất, thiết bị nhà bếp, nhà vệ sinh, hệ thống chiếu sáng, máy lạnh. Gia chủ cũng có thể tự trang trí và lựa chọn nội thất phù hợp với nhu cầu của cá nhân mình.

New City Thủ Thiêm của chủ đầu tư Thuận Việt là một thành phố mới mang phong cách sống hiện đại đang dần hình thành trên đại lộ Mai Chí Thọ quận 2, có vị trí giao thông liên vùng thuận tiện, là tâm điểm của các tuyến đường huyết mạch, kết nối trực tiếp với hầm Thủ Thiêm để đến trung tâm quận 1, tuyến đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây, tuyến đường vành đai trong, xa lộ Hà Nội... thuận lợi cho việc giao thương, đi lại của cư dân New City tới các khu vực khác. Dự án căn hộ chung cư New City có phong thuỷ tốt, kiến trúc hiện đại, gần thành phố, nhận nhà ngay trong tháng 1 năm nay.

(Nguồn: Thuận Việt)