Căn hộ nội thành TP HCM cho gia đình trẻ

Dự án Greenfield ở trung tâm quận Bình Thạnh, được trang bị nhiều tiện ích phù hợp với hộ gia đình trẻ.

Đáp ứng nhu cầu của các gia đình trẻ, chủ đầu tư giới thiệu dự án Greenfield nhằm bổ sung nguồn cung căn hộ tại TP HCM. Tọa lạc tại trung tâm quận Bình Thạnh, dự án phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ muốn tìm nơi an cư.

Thông tin từ chủ đầu tư, mỗi năm TP HCM có khoảng 50.000 cặp vợ chồng mới cưới, nâng tổng số gia đình trẻ lên đến vài trăm nghìn. Trong số này, nhiều khách hàng trẻ có nhu cầu mua căn hộ ở nội thành để gần chỗ làm, dễ di chuyển và thuận tiện cho việc học hành của con cái...

Tuy nhiên, quỹ đất hữu hạn ở nội thành chưa đáp ứng đủ nhu cầu mua nhà của thị trường. Bởi lý do này, nhiều khách hàng là gia đình trẻ phải mua nhà ở ngoại thành do không tìm được nơi an cư phù hợp trong thành phố.

Khách hàng tìm hiểu thông tin căn hộ Greenfield.

Đại diện chủ đầu tư Greenfield cho rằng, bên cạnh vấn đề về quỹ đất, yếu tố về điều kiện quy hoạch, mật độ xây dựng, giá đền bù là nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại khi phát triển dự án nội thành. Do đó khi có dự án mới trên thị trường sẽ có khả năng được khách hàng đón nhận.

Trong số các công trình mới xây dựng trong nội thành TP HCM, Greenfield tọa lạc tại mặt tiền 686 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh; sát khu trung tâm mở rộng trong tương lai của TP HCM thu hút nhiều khách hàng. Dự án do A.C.S.C làm chủ đầu tư.

Từ Greenfield, cư dân thuận lợi kết nối tới trung tâm thành phố và khu vực lân cận qua các tuyến đường lớn như Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Điện Biên Phủ, Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng... Bên cạnh đó, hạ tầng khu vực quanh dự án giúp cư dân di chuyển tới sân bay Tân Sơn Nhất và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai.

Theo đại diện chủ đầu tư, hầu hết người chọn sống tại khu căn hộ nội thành có độ tuổi trẻ, vì vậy, Greenfield được chú trọng khâu thiết kế để phù hợp với đối tượng khách hàng này.

Greenfield là không gian sống phù hợp cho các gia đình trẻ muốn sống ở khu vực nội thành.

Công trình cao 25 tầng với 322 căn hộ do kiến trúc sư Fujinami thiết kế. Mỗi tầng được chủ đầu tư xây dựng 14 căn hộ diện tích 54m2 (hai phòng ngủ) và 85m2 (ba phòng ngủ). Bên cạnh đó, năm thang máy thương hiệu Schindler được bố trí mỗi tầng, dùng thẻ từ hoạt động giúp tăng cường sự an toàn cho cư dân.

Theo đại diện chủ đầu tư Greenfield là căn hộ xanh theo tiêu chuẩn Greenmark của Singapore. Dự án có hướng chính xoay theo trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, tầm nhìn xanh mát, hướng ra sông Sài Gòn nên được thừa hưởng tầm nhìn rộng, đón gió trong lành, điều này phù hợp với các gia đình trẻ muốn sở hữu một không gian sống thoải mái trong khu vực nội thành của thành phố.

Bên cạnh đó, cư dân dự án được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội xung quanh. Đại diện chủ đầu tư cho biết, khi tất cả tiện ích được quy hoạch đồng bộ, Greenfield sẽ nằm gần vị trí bến 1-5 của tuyến xe buýt đường sông sắp hoạt động, gần chợ, trường học, khu du lịch giải trí, công trình văn hóa tôn giáo, bến xe… Theo đó, các cư dân là gia đình trẻ được cung cấp nhiều tiện ích nội khu như siêu thị, nhà trẻ, hồ bơi, quán cà phê, công viên bờ sông… đáp ứng nhu cầu thư giãn, nghỉ ngơi mỗi ngày.

Công trình an ninh của dự án được chủ đầu tư đặc biệt chú trọng, hệ thống thang máy dùng thẻ từ để lưu thông, đồng thời mỗi tầng được bố trí năm thang máy, hai thang bộ thoát hiểm, yếu tố cần thiết cho các gia đình có trẻ nhỏ.

Ngoài ra, với tiêu chuẩn căn hộ xanh của Singapore, cư dân sống tại dự án có thể thư giãn, tận hưởng sau ngày làm việc căn thẳng, trong khi đó, trẻ em cũng được phát triển nền tảng tinh thần tốt hơn.

(Nguồn: Greenfield)