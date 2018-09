Cách cô gái Singapore mua nhà và trở thành triệu phú ở tuổi 28

Sau khi bố mẹ phá sản, Anna Haotanto đặt mục tiêu mua nhà trước 30 tuổi, làm nhiều công việc và tiết kiệm tiền để đầu tư chứng khoán.

Anna Vanessa Haotanto là một trong những cái tên quen thuộc với giới truyền thông Singapore và quốc tế. Cô xuất hiện thường xuyên trên các kênh truyền thông như: CNBC, Forbes, The Straits Times, Reuters Money, Business Insider, Tạp chí Peak, INC, The New Paper... Hiện Anna là CEO của The New Savvy và Giám đốc quỹ đầu tư mạo hiểm Tera Capital. Cô nổi tiếng là một trong những triệu phú tự thân trẻ nhất Singapore khi mới 28 tuổi.

Đặt mục tiêu kiếm tiền mua nhà năm 21 tuổi

Anna sinh ra và lớn lên tại Singapore trong một gia đình có bố mẹ kinh doanh hàng dệt may. Năm 1997, gia đình Anna bị phá sản do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á và mắc nợ ngân hàng.

Cô nhớ lại: "Bố mẹ tôi nợ 20.000 USD trong thẻ tín dụng và chịu lãi suất cao 24% mỗi năm. Thêm vào đó, chúng tôi phải đi thuê nhà và tiền thuê tăng khoảng 30% mỗi năm. Điều này khiến bố mẹ tôi rất khó tiết kiệm tiền để đầu tư và làm giàu".

Là chị cả trong nhà, Anna quyết định phải làm gì đó để san sẻ gánh nặng tài chính với bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô ghi danh học chuyên ngành tài chính tại Đại học Quản lý Singapore. Anna học hành chăm chỉ và tham gia vào nhiều lớp học để tăng kiến thức về quản lý tài chính và học cách đầu tư.

"Tôi muốn biết làm thế nào để kiếm tiền. Vì vậy, ở trường, tôi đã tham gia tất cả khóa học tài chính, kể cả những môn không có trong học phần của tôi", Anna kể.

Anna Vanessa Haotanto năm nay 32 tuổi và là một trong những người truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ trên thế giới. Ảnh: The Asian Entrepreneur.

Hướng đến mục tiêu trả hết nợ và mua nhà cho bố mẹ, ngay khi còn trên ghế giảng đường, Anna đã làm nhiều công việc và tiết kiệm để đầu tư. Cô làm nhân viên phục vụ, bán hàng và thực tập tại một số công ty. Năm 21 tuổi, Anna đã đặt mục tiêu mua nhà trước khi bước sang tuổi 30.

"Tôi tự nhủ rằng sau khi trả nợ, điều đầu tiên tôi muốn làm là mua một căn nhà cho gia đình. Tôi muốn chúng tôi có một nơi sống lâu dài và sở hữu nó. Nó cũng giúp chúng tôi tiết kiệm được khoản tiền thuê nhà mỗi năm đang ngày một tăng lên", Anna chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Haotanto làm nhân viên phân tích tài chính cho ngân hàng Citigroup và China Bank. Trong thời gian này, cô đã dùng số tiền tiết kiệm được đầu tư vào chứng khoán tại thị trường Singapore.

"Tôi bắt đầu với các mã cổ phiếu nhỏ của Singapore bởi vì tôi chỉ có khoảng 3.000 USD để giao dịch. Tôi đã đầu tư số tiền mình có và tập trung nhiều hơn vào lợi nhuận bằng cách đầu tư lướt sóng", Anna kể.

Cơ hội làm giàu đến với Anna vào năm 2008 khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra. Cô đã đầu tư mạnh vào thị trường chứng khoán Mỹ và thu gom các mã cổ phiếu bị giảm điểm sau khủng hoảng tài chính. Một trong những cổ phiếu giảm mạnh hơn 90% trong năm 2009 là Citigroup, giá xuống mức thấp nhất là 1 USD/cổ phiếu. Anna đã mua lại chúng và kiếm được 18% lợi nhuận từ thương vụ này. Nhiều cổ phiếu khác cô đầu tư cũng liên tục tăng giá trở lại.

"Tôi rất may mắn khi hầu hết số cổ phiếu rớt giá được mua lại trong khủng hoảng kinh tế đều tăng giá mạnh ngay sau đó", Anna cho biết.

Năm 2009, Anna đã trả hết nợ cho bố mẹ. Một năm sau, cô được United Overseas Bank mời vào vị trí cố vấn cấp cao và phó chủ tịch của ngân hàng này. Mức lương của cô tăng đến sáu con số. Thời gian này, cô vẫn chăm chỉ đầu tư vào chứng khoán.

Anna là một nhà đầu tư mát tay. Cô mua cổ phiếu của các công ty công nghệ có tiềm năng lớn như Amazon. Năm 2012, khi cách mạng công nghiệp nổ ra trên toàn cầu, Anna đã kiếm được một khoản tiền không nhỏ từ cổ phiếu của các công ty công nghệ. Năm 2013, cô tích luỹ được 1 triệu USD tiền mặt và có thể thực hiện ước mơ mua nhà cho bố mẹ. Cô trao chìa khóa nhà mới cho bố mẹ nhân dịp sinh nhật lần thứ 28 và ghi tên vào danh sách các triệu phú tự thân trẻ nhất Singapore.

Ngoài làm việc chăm chỉ và đầu tư thông minh, Anna cũng có lối sống tiết kiệm. Theo cô, sai lầm của người trẻ là dễ sa vào những thứ phù phiếm. Do đó, cô luôn cân nhắc và giới hạn chi tiêu chỉ 100 SGD (tức 75 USD) mỗi tuần và đi nghỉ mát mỗi năm một lần.

"Tôi không thấy mình sống chật vật khi tiết kiệm. Chỉ là tôi đang chi tiêu theo ngân sách đã lên kế hoạch thôi", Anna cho hay.

Anna xuất hiện trong chương trình Street SIGNS của kênh truyền hình CNBC. Ảnh: CNBC.

Mở công ty tư vấn tài chính dành cho phụ nữ bằng kinh nghiệm bản thân

Năm 2015, Anna Vanessa Haotanto sáng lập trang tư vấn tài chính The New Savvy. Cô nhận thấy đa số phụ nữ thiếu hiểu biết về tài chính và muốn làm gì đó giúp họ cải thiện tình hình.

Anna chia sẻ: "Khi 17 tuổi, trong chuyến tình nguyện giúp đỡ những phụ nữ kém may mắn, tôi đã gặp một người bị chồng lạm dụng nhưng không dám lên tiếng. Nguyên nhân sự chịu đựng đó chính là sự phụ thuộc vào tài chính từ chồng và mất quyền kiểm soát con cái khi ly hôn".

Cô cho rằng phụ nữ cần được giáo dục về tài chính và có nguồn thu nhập riêng. Họ cũng nên tiết kiệm cho bản thân và đầu tư một cách khôn ngoan.

Chỉ sau hơn một năm hoạt động, The New Savvy đã kêu gọi được số vốn đầu tư hàng trăm nghìn USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty vẫn chưa được tiết lộ. Hiện The New Savvy có hơn 1,7 triệu người dùng và con số này vẫn tăng lên mỗi ngày.

Ba năm liên tiếp, từ 2015 đến 2017, Anna được tạp chí Fortune bình chọn là một trong những phụ nữ quyền lực nhất châu Á.

Sơn Nam

Theo Theedge Singapore