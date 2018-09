Cách chọn quà của phụ nữ hiện đại

Khác với nam giới, phụ nữ thường chọn những món quà bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe để biếu, tặng những người yêu thương.

Dù 12 giờ đêm phải ngồi chờ quay hay cả ngày dài bận rộn với chuyến đi từ thiện, Hoài An - người mẹ của cậu con trai 15 tuổi vẫn trẻ trung, năng động. Cô chia sẻ :"Bí kíp của Hoài An là phải tự yêu mình trước. Có khoẻ mạnh, tươi tắn, mình mới làm việc tốt và giúp đỡ cho mọi người được”. Diễn viên luôn để ý đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày cũng như tranh thủ ngủ nghỉ, dù ít nhưng chất lượng. Những ngày quay phim liên tục hay những chuyến đi từ thiện xa, cô luôn “thủ” theo bên mình những hũ yến sào để bồi bổ sức khoẻ cũng như giữ gìn vẻ thanh xuân.

Yến sào A1 luôn đồng hành cùng Hoài An để bồi bổ sức khỏe.

Hoài An chia sẻ: “Mua yến cũng lắm công phu, Hoài An thường chọn mua yến từ người quen. Gần đây, mình thường mua sản phẩm của Yến sào A1”. Yến sào A1 được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, hệ thống sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn GMP, ISO 9001, HACCP, kiểm soát các yếu tố liên quan đến “chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”, không sử dụng hóa chất bảo quản đảm bảo an toàn. Những ngày có lịch làm việc dày đặc hay cơ thể mệt mỏi, chỉ cần một hũ yến sào nhân sâm A1, cô có thể lấy lại năng lượng để tiếp tục công việc. Ngày thường, yến sào chưng đường phèn là lựa chọn của Hoài An để chăm sóc sức khỏe và giữ gìn tuổi thanh xuân.

Tết này, Hoài An đã lựa chọn Yến sào A1 như món quà sức khỏe gửi đến những người thân, bạn bè. Khách hàng có nhiều lựa chọn: yến sào nhân sâm cho những người cao tuổi hay yến sào đường phèn, đường ăn kiêng dành cho những thành viên khác trong gia đình.

Tết này, diễn viên Hoài An có thể thảnh thơi khi lựa chọn quà biếu.

Phan Anh - tác giả cuốn cookbook “Mật mã yêu thương” đã cho mọi người thấy cuộc sống sinh động, đầy màu sắc qua trang Facebook cá nhân: từ việc 2 cô con gái xinh xắn và lớn khôn từng ngày đến những chậu cây xinh xắn, những bông hoa nhiều màu sắc và những món ăn ngon do chính tay cô tự chuẩn bị. Với Phan Anh, ngoài viết lách, việc chăm sóc gia đình và con cái luôn được ưu tiên hàng đầu. Những sản phẩm được chọn dùng cho gia đình luôn được Phan Anh tìm hiểu kỹ nguồn gốc, chất lượng. Cô quan niệm rằng, sự chăm chút ấy chính là “gia vị yêu thương” của cuộc sống.

Ngoài viết lách, chăm sóc gia đình cũng chính là niềm vui của Phan Anh.

Gần đây, Phan Anh có chia sẻ trên trang cá nhân của mình bí quyết chăm sóc bản thân và cả nhà bằng yến sào. Nhờ sử dụng yến sào hàng ngày, Phan Anh luôn đủ năng lượng cho những chuyến công tác. Cô chọn Yến sào A1 được sản xuất tại Malaysia - một trong những quốc gia có nguồn yến sào xuất khẩu lớn trên thế giới, nguyên liệu chọn lọc từ các tổ yến thiên nhiên tinh túy ngoài đảo khơi Malaysia nên có hàm lượng dinh dưỡng cao. Cô cũng dự định chọn Yến sào A1 là một trong những “mật mã yêu thương” cho dịp Tết này, thay lời chúc sức khỏe đến bạn bè, người thân.

Với chương trình "Nhận quà tiện ích - thỏa thích đón xuân", Yến sào A1 mang đến cho khách hàng cơ hội trúng hơn 25.000 phần quà với tổng giá trị quà tặng lên đến gần 1 tỷ đồng. C hương trình áp dụng cho tất cả các khách hàng trên toàn quốc khi mua bất kỳ sản phẩm Yến sào A1 từ nay đến hết 26/ 2.

(Nguồn: Yến Sào A1)