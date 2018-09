Cách chọn lựa hộp thực phẩm an toàn

Chuyên gia tư vấn các sản phẩm gia dụng từ nhựa của siêu thị Modern Life mang đến cho bạn một vài gợi ý về cách chọn hộp thực phẩm an toàn.

Việc sử dụng hộp nhựa để bảo quản thức ăn trở thành thói quen của đại đa số gia đình Việt. Nhưng sử dụng loại nào để vừa đẹp, vừa tiện dụng và quan trọng là phải đảm bảo an toàn thực phẩm cũng làm cho không ít người băn khoăn.

Một vài gợi ý về cách chọn hộp thực phẩm an toàn như sau:

An toàn với Pioneer (Thái Lan)

Hộp nhựa Pioneer được sản xuất từ nhựa nguyên sinh (nhựa PS) không ẩm mốc, không có chất BPA độc hại (chất phụ gia làm cứng nhựa). Sản phẩm được các bà nội trợ đánh giá cao bởi sự an toàn và công năng sử dụng, có thể đựng đồ khô như café, đường, kẹo, bánh… hay đồ ăn có dầu mỡ như thực phẩm chiên, xào… mà chẳng phải bận tâm. Việc sử dụng công nghệ hút chân không đã giúp cho các loại hộp Pioneer luôn kín hơi và có thể bảo quản được thực phẩm lâu mà không lo hư hỏng.

Sản phẩm này đóng vai trò như một người trợ lý đắc lực dành cho những bà nội trợ hay quên. Với nút nhớ ngày ở trên nắp hộp, bạn chỉ cần một thao tác gạt tay để xoay nút đánh dấu vào số ngày tương ứng. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhận biết những thực phẩm đựng trong hộp được lưu trữ từ thời điểm nào. Pioneer còn có khả năng chống tràn, không thoát hơi, không gây mùi cho tủ chứa.

Tiện dụng với Oxo (Mỹ)

Oxo được sản xuất để cất giữ các loại thực phẩm đồ khô như bánh kẹo, café, mì Italy… Hộp Oxo được sản xuất bằng loại nhựa cao cấp hỗn hợp (không có chất BPA), trong, chắc chắn… Bạn sẽ dễ kiểm tra độ tươi ngon của thực phẩm bằng cảm quan mắt thường.

Kiểu dáng của hộp nhựa Oxo khá đơn giản, tiện dụng, nhưng vẫn đảm bảo được vẻ mỹ quan nhờ các cạnh được bo tròn, tạo cảm giác khỏe khoắn và chắc chắn. Thể tích của hộp (bộ 8 hộp) dao động từ 1-4 lít, đủ khả năng cất giữ rất nhiều loại thực phẩm mà không cần chia nhỏ.

Oxo cũng sử dụng cơ chế chân không để mở, đóng nắp hộp, giúp thực phẩm luôn được lưu giữ tốt, đảm bảo độ tươi, ngon.

Sắc màu với Click & Clack (New Zealand)

Hộp nhựa Click&Clack là sản phẩm được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn ngặt nghèo của New Zealand, không chứa chất BPA, vĩnh viễn không gây ẩm mốc và an toàn cho thực phẩm. Nắp hộp được thiết kế kín hơi cho phép đóng mở linh hoạt, mở rộng (hay mở quá tay) mà vẫn ở chế độ kín khít.

Tất cả sản phẩm của Click&Clack đều mang tính thời trang, nổi bật và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Vì vậy, các bà nội trợ sẽ luôn cảm thấy dễ dàng khi lựa chọn sản phẩm này bởi kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc… phù hợp với không gian bếp của gia đình mình.

Nổi bật với Kis (Italy)

Không gian là tất cả khi nói về tính hợp lý khi sử dụng các sản phẩm hộp nhựa đến từ Kis (Italy). Với thiết kế trẻ trung, được chú ý đến từng chi tiết và liên tục đổi mới hệ thống chủng loại… Kis mang đến sự hài hòa dễ chịu và đầy thực dụng cho không gian sống của bất cứ ai sở hữu sản phẩm.

Các sản phẩm hộp nhựa từ Kis luôn được đánh giá mức độ an toàn, tính tiện dụng rất cao và đặc biệt mang sắc màu lãng mạn của phong cách Italy.

Năng động với Traseal (Hàn Quốc)

Hộp nhựa Traseal có nắp đậy an toàn, kín, vệ sinh, nắp hộp có vành silicon bên trong và 4 khớp khóa bên ngoài ôm chặt thân hộp, thích hợp cho việc đựng thực phẩm cho các chuyến đi xa hay mang đồ ăn đi học, đi làm… Sản phẩm sử dụng nhựa Tritan (không chứa Bisphenol - A, hay các chất gây rối loạn nội tiết tố con người) an toàn, thân thiện với môi trường. Sản phẩm này hộp có thể chịu được nhiệt từ khoảng âm 40 độ C đến 120 độ C, có khả năng chống bám thức ăn, dễ cọ rửa và dùng tốt với các máy rửa bát.

